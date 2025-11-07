В Херсон с благотворительным визитом прибыла американская актриса и режиссер Анджелина Джоли. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Цель ее визита пока не сообщается, однако в Сети появилось фото с Джоли, явно сделанное в укрытии. На нем знаменитость общается с детьми в подвале, оборудованном под игровую комнату.

Также телеграм-каналы пишут, что по дороге в Херсон Джоли заехала в николаевский ТЦК и СП, потому что ее охранника мобилизовали.

По данным пабликов, ночью два джипа из кортежа звезды остановили на блокпосту при въезде в Пивденноукраинск Николаевской области. У одного из мужчин в джипе возникли проблемы с документами. Он объяснил военным, что везет “важного человека”, но служащий Нацгвардии не поверил и отправил его в ТЦК. Военкомы заявили, что у него проблемы с воинско-учетными документами.

В итоге в здание ТЦК прибыла Джоли и лично зашла в здание, чтобы попросить отпустить охранника. Этот момент попал на видео.

Сухопутные войска в комментарии ТСН заявили, что Анджелина Джоли заехала в николаевский ТЦК, чтоб попроситься в туалет. Ее охранник, как утверждается, офицер запаса, чью личность установили и отпустили.

В то же время военный паблик “Николавский Ванек” высмеял эту версию.

“Что именно делала Джоли в ТЦК мне неизвестно — версию ТЦК, что я услышал (а вы уже прочитали про туалеты) публиковать не буду. Если эта их версия будет (уже) опубликована — то можете паковать чемоданы на выход с должностей, потому что в этот бред сумасшедшего никто не поверит”, — пишет “Ванек”.

При этом, по его данным, мужчина все ещё находится в военкомате и проходит медкомиссию.

Произошедшее широко обсуждалось в украинских соцсетях. Комментаторы говорят, что благодаря действиям ТЦК визит Джоли рискует превратиться, по сути, в антирекламу страны, “засветив” жесткие действия ТЦК на международном уровне.





