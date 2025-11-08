 
Микола Томенко: відмова від проведення перепису населення у 2020 році стала стратегічною помилкою, що призвела до війни

Категория: Новини / Авторська колонка

Бывший вице-спикер Верховной Рады и общественный деятель Николай Томенко выразил мнение, что отказ от проведения переписи населения в 2020 году стал стратегической ошибкой.

По его словам, если бы Украина своевременно обновила демографические данные, стало бы очевидно, что доля граждан, идентифицирующих себя как россияне, значительно сократилась по сравнению с данными последней переписи 2001 года. Это, как утверждает Томенко, лишило бы Путина одного из ключевых пропагандистских аргументов о «защите русских» в Украине.

Этот тезис поднимает важный вопрос о роли статистики в информационной и гибридной войне. В условиях, когда численность и самоидентификация населения используются как инструмент политического давления и оправдание агрессии, отсутствие актуальных данных действительно может играть против интересов государства. Пропаганда часто опирается на устаревшие цифры, превращая их в «доказательства», на которых строится внешнеполитический нарратив. Это ещё раз подчёркивает, что прозрачность и точность внутренней статистики не просто формальность, а вопрос национальной безопасности.


