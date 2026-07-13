Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления Кабинета министров и анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: Президент сообщил, что Украина меняет свою политическую стратегию: за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом.

Среди ключевых направлений Зеленский назвал отношения с США, в частности договоренности о лицензиях на производство систем Patriot и другое сотрудничество в сфере безопасности, европейский антибаллистический проект, вступление в ЕС, отношения с соседними государствами, прежде всего с Польшей и Венгрией, сотрудничество со странами Ближнего Востока и Персидского залива, Китай и ключевые международные организации.

Президент также заявил о необходимости усиления работы в прифронтовых и приграничных областях, увеличения поставок оружия и дронов армии, подготовки к зиме, ускорения трансформации государственных компаний и реализации договоренностей с партнерами по восстановлению Украины.

По словам Зеленского, для реализации обновленной политической стратегии в Украине начнутся кадровые изменения.

Прямая речь Зеленского: "Мы обсудили детали с премьер-министром Юлией Свириденко. Определили, что для перемен необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".

Детали: Зеленский выразил надежду, что совместно с парламентариями удастся провести соответствующие замены в правительстве.

Он также анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов, но не уточнил, кого именно они коснутся.