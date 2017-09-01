Город начал подготовку к Новому году

Городской департамент образования объявил конкурс на закупку «сладких новогодних подарков» для одесских школьников и воспитанников детских садиков.

По имеющейся информации, планируется закупить более девяносто двух тысяч подарков, на общую сумму 4,25 миллионов гривен.

Отметим, что подарки на две трети должны состоять из конфет, а на треть- из печения, вафель и карамели.

Напомним, что в прошлом году аналогичный конкурс закончился скандалом и долгим разбирательством.