 
Информация к новости
  • Просмотров: 421
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Город начал подготовку к Новому году

Категория: Первая полоса / Новости


Город начал подготовку к Новому году

Городской департамент образования объявил конкурс на закупку «сладких новогодних подарков» для одесских школьников и воспитанников детских садиков.

По имеющейся информации, планируется закупить более девяносто двух тысяч подарков, на общую сумму 4,25 миллионов гривен.

Отметим, что подарки на две трети должны состоять из конфет, а на треть- из печения, вафель и карамели.

Напомним, что в прошлом году аналогичный конкурс закончился скандалом и долгим разбирательством.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 