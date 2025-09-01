28-го августа, в день Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в одесском Свято-Успенском кафедральном соборе. В день великого двунадесятого праздника Успения Пресвятой Богородицы - престольного праздника Свято-Успенской Одесской мужской обители - в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» была совершена торжественная Божественная литургия. Богослужение возглавил игумен монастыря архиепископ Арцизский Виктор. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела архиепископ Болградский Сергий возглавил престольный праздник в Свято-Успенском храме села Каменка Измаильского района. По завершении литургии духовенство и прихожане совершили торжественный крестный ход. Вечером 28-го августа в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре братией было совершено вечернее богослужение с чином погребения плащаницы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В Одесской епархии 19-го и 24-го августа состоялись благотворительные ярмарки «Добро объединяет на пути к знаниям». Собранные средства будут направлены на закупку необходимых школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей. Мы объединились ради добра и призываем всех неравнодушных присоединиться к благотворительной акции. Человеческая душа всегда ищет опору, стабильность и спокойствие, вне зависимости от того, человек активного склада характера или пассивного, «легкий на подъём 28-го августа, в день Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в одесском Свято-Успенском кафедральном соборе.

