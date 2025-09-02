Семья президента США Дональда Трампа получила до $6 млрд "бумажных" активов после начала торговли новой криптовалютой WLFI их проекта World Liberty Financial. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что запуск похож на первичное публичное размещение акций, когда токены можно покупать и продавать на открытом рынке, как акции компании. До этого инвесторы, которые покупали WLFI у World Liberty, не могли обменивать токены.

Семья Трампа, включая президента, владеет почти четвертью всех токенов WLFI. Три сына президента являются соучредителями World Liberty, а Трамп назван "почетным соучредителем".

Токены основателей и команды остаются "заблокированными" и пока что не подлежат продаже.





Благодаря запуску торгов WLFI стал наиболее ценным активом семьи Трампа, превысив портфель недвижимости.

World Liberty была основана Трампом еще во время предвыборной кампании с обещанием "сделать Америку снова великой, на этот раз с помощью крипты".

Торговля WLFI на криптобиржах началась бурно. За первый час объем обращения составил около $1 млрд. На популярной бирже Binance токен WLFI торговался между $0,24 и $0,30 за единицу.

Семья Трампа имеет и другие активы: около 80% мемкоина $Trump и более половины компании Trump Media, которая управляет платформой Truth Social и владеет криптовалютами.

В марте стало известно, что после того, как World Liberty Financial привлек более $500 млн, семья Трампа взяла под контроль криптовалютный проект и присвоила львиную долю этих денег.

В июне сообщалось, что Трамп задекларировал более $1,6 млрд дохода по криптовалюте, недвижимости и продаже брендированных товаров – в частности кроссовок, парфюмерии, часов, книг и даже Библий с его именем.

Источник