С 1 сентября в Украине вдвое увеличится размер доплаты учителям за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако даже с учетом этой надбавки зарплата педагогов остается одной из самых низких в стране.

В июле 2025 года средняя зарплата в сфере образования составила 16 029 грн, что более чем на 10 тысяч меньше средней по стране — 26 499 грн. Меньше педагогов получают только работники культуры, искусства и развлечения (14 468–14 873 грн). Для сравнения: в почтово-курьерской сфере зарплата достигает 19 589 грн. Об этом говорится в материале издания "Еспресо".

По данным Государственной службы статистики, доплата за неблагоприятные условия труда для учителей была введена в начале 2025 г. и тогда составляла 1300 грн (около 1000 грн "на руки"). С 1 сентября ее размер увеличится вдвое – до 2600 грн. Эта надбавка распространяется на педагогов школ, гимназий, лицеев, специальных и коррекционных учреждений, а также их структурных подразделений.

Зарплаты учителей формируются из множества доплат: за стаж (10–30%), за классное управление (20–25%), проверку тетрадей (10–20%), заведование кабинетами и лабораториями (10–20%). Существует также доплата за престижность профессии (5–30%), но на местах она частенько либо не выплачивается совсем, либо ограничивается минимальными суммами.

Главная проблема кроется в низкой базовой ставке, установленной Единой тарифной сеткой. Так, молодой учитель без категории получает оклад всего 6396 грн ниже минимальной зарплаты. Даже педагог высшей категории имеет базовый оклад только 8505 грн. В этих условиях многочисленные надбавки и доплаты не способны обеспечить достойный уровень дохода.

