Национальный университет «Одесская юридическая академия» приглашает на День открытых дверей

Уважаемые старшеклассники и родители!

Национальный университет «Одесская юридическая академия» приглашает Вас на День открытых дверей, который пройдет 9 декабря в 11:00 по адресу: г. Одеса, ул. Академическая (Пионерская), 2, актовый зал (2-й этаж). Мы познакомим Вам с одним из самых престижных высших учебных заведений Украины!

На Дне открытых дверей у Вас представится возможность:

- узнать о деталях поступления и обучения;

- познакомиться с руководством и профессорско-преподавательским составом НУ «ОЮА»;

- узнать об актуальных образовательных программах, реализуемых в университете;

- ознакомиться с научной и образовательной деятельностью вуза;

- увидеть презентацию факультетов и институтов;

Всегда хотели узнать, каким образом получают отпечатки пальцев? Только в кино видели, как создаются фотороботы? Мечтали побывать на настоящем судебном заседании? В рамках знакомства с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» Вы сможете посетить открытые игровые лекции ведущих специалистов университета и получить бесценный опыт в сфере юриспруденции! В рамках экскурсии для Вас подготовили:

– знакомство с рукописями 19 и 20 веков, первой публикации произведений Т.Г. Шевченко и точной копией Пересопницкого Евангелия в Музее редкой книги;

– посещение Музея исторического боевого оружия;

– Вы также сможете проверить свою меткость в пневматическом тире Учебного центра специальной подготовки;

– посетить первый в Украине студенческий храм Святой мученицы Татианы;

– посетить зал судебных заседаний университета;

– проверить свою честность на полиграфе университета, аналогов которому в Украине еще не было!

День открытых дверей – это лучший способ узнать об условиях поступления и обучения в Национальном университете «Одесская юридическая академия», о его достижениях и перспективах развития.

За дополнительной информацией обращайтесь в приемную комиссию университета по телефону: (048) 719-88-00, или электронной почте: press@onua.edu.ua.

Также все подробности на официальном сайте университета http://onua.edu.ua

и в социальных сетях:

https://www.facebook.com/nuouaofficial/

https://www.instagram.com/nuoua_official/

Отметим, что в 2008 году Совет ректоров Европы присудил Национальному университету «Одесская юридическая академия» награду в номинации «Европейское качество», а в 2011 университет был награжден серебряной медалью в номинации «Международное сотрудничество в сфере науки и образования» в рамках ХХ Международной специализированной выставки «Образование и карьера - 2011 ». 2012 год принес alma mater почетное звание «Лидер международной деятельности» в рамках III Международной выставки «Современные учебные заведения - 2012». Национальный университет «Одесская юридическая академия» является победителем в номинации «За заслуги в трудоустройстве выпускников» и имеет почетные награды Министерства образования и науки Украины, Союза юристов Украины и высших государственных органов нашей страны. В конце 2016 года университет был признан «Лидером в сфере высшего образования» по версии рейтинга Народное признание.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Ассоциации европейских юридических факультетов, Института европейского права, Ассоциации современных европейских исследований, сотрудничает с престижными вузами мира. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на учебу и стажировки в ведущие университеты Европы и США.

НУ «ОЮА» тесно сотрудничает с Советом Европы, Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианской комиссией), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейским Судом по правам человека, Международным уголовным судом, Парламентской ассамблеей Совета Европы, различными отраслевыми международными межправительственными организациями, что дает возможность проходить стажировки и трудоустраиваться в ведущих европейских институтах. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими вузами Европы, студенты имеют возможность учиться в европейских университетах, одновременно продолжая обучение в НУ «ОЮА» и после окончания получить сразу два диплома.