Народный депутат от Одессы требует увеличить финансирование программ обеспечения жильем молодежи

Сегодня одной из наиболее острых проблем для молодых семей, да и вообще для молодежи в Украине является проблема жилья.

Перспектива, как в советские годы, полжизни прожить с родителями, делить шестиметровую кухню в «хрущевке», совсем не прельщает современных молодых людей. Молодые стремятся к самостоятельности, хотят строить жизнь по-новому, ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Но как тут добьешься высоких целей, когда проблемы подстерегают на первом же этапе? Парень и девушка оканчивают вуз, хотят создать семью, но зарабатывают катастрофически мало. Если вообще зарабатывают, ведь все знают, насколько тяжело сегодня найти работу молодым специалистам без опыта. Как им отделиться от родителей? Снимать квартиру, как это делает молодежь на западе – невозможно. Уровень наших зарплат и цен сильно отличается от западного. Приобрести собственное жилье – об этом даже и мечтать глупо…

А ведь, как выяснилось, собственное жилье для молодых семей – отнюдь не глупые, несбыточные мечты! Когда-то, задолго до революции 2014-го года, государство озаботилось жилищной проблемой молодежи Украины. Был принят ряд программ, призванных помочь молодым в вопросе приобретения жилья, а именно:

- Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины от 24 октября 2012 № 967;

- Государственная целевая социально-экономическая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2009 №1249.

Являясь президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» - крупнейшего вуза страны, и Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов, как никто другой знает и понимает проблемы молодежи. Поэтому отнюдь не случаен тот факт, что именно он пытается найти решение этих проблем, активно занимается вопросом льготного жилья для молодых семей.

Парламентарий сегодня напоминает правительству о давно принятых и существующих программах. В марте этого года им был направлен запрос на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «О финансировании государственных жилищных программ молодых семей и внутренне перемещенных лиц».

Вопрос обеспечения жильем украинских граждан, в том числе молодых семей и внутренне перемещенных лиц, все острее встает перед обществом и государством, — пишет в запросе Сергей Кивалов. — Реалии рынка жилья в Украине таковы, что уровень цен на квартиры значительно превышает доходы граждан. Об этом свидетельствуют данные социологических исследований, проведенных международной организацией ЮНИСЕФ. Исходя из сложившейся ситуации, 93,4 процента молодежи считают, что жилищные программы должны быть предусмотрены государством.

Сергей Кивалов напоминает премьер-министру о принятых еще при прошлой власти программах. А также о том, что постановлением Кабинета Министров Украины от 20 декабря 2017 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 октября 2012 «внесены изменения в Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2013-2017 годы в части продления ее действия до 2020 года». Вместе с этим, программой предусмотрено финансирование механизма льготного долгосрочного кредитования молодежи только из специального фонда государственного бюджета - 30 млн. грн. в течение 2018-2020 годов.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» предусмотрены расходы из государственного бюджета на финансирование программы «Оказание государственной поддержки гражданам для строительства доступного жилья» в размере 100 млн. гривен.

То есть, что получается? Программы существуют, средства под них якобы выделяются, но только реально за последние годы никто не видел ни одну молодую семью, которая получила бы льготное жилье! Почему же так?

Выделенных средств недостаточно для обеспечения собственным жильем всех граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. – Объясняет в своем запросе Сергей Кивалов. - Несмотря на то, что в реализации жилищных программ достаточно активно включились местные бюджеты. В частности, в последние годы сохраняется тенденция, по увеличению объема финансирования из местных бюджетов.

Сегодня в единой информационно-аналитической системе автоматизации учета кредитования молодежного жилищного строительства Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» зарегистрировано около 7200 кандидатов, желающих получить собственное жилье через механизмы жилищного кредитования. Это объясняется тем, что в условиях неподъемных для большинства украинцев цен на жилье, непропорциональности уровня заработных плат с инфляционными процессами в стране, ипотечное кредитование и ставка, которую предлагают банки, является непосильной для большинства украинских граждан.

Сергей Кивалов считает, что решение проблемы с жильем для молодежи может стать серьезным сдерживающим фактором, которые сможет остановить эмиграцию из страны. Ведь ни для кого ни секрет, что сегодня именно молодые люди массово покидают Украину в поисках лучшей жизни.

Обращаясь к премьер-министру Владимиру Гройсману, народный депутат Украины Сергей Кивалов пишет:

Учитывая актуальность затронутых вопросов, прошу Вас внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» в части увеличения финансирования бюджетной программы «Предоставление государственной поддержки для строительства приобретения доступного жилья» в объеме 1 млрд. грн. и бюджетной программы «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» в объеме 1 млрд. грн.

Закрепление этой за этой важной, для молодежи, программы правового статуса, парламентарий считает одной из своих первоочередных задач.