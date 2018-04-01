Успех студента из Одессы в Лиге смеха

Когда мы видим по телевизору различные юмористические шоу или присутствуем на выступлениях юмористов, нам кажется, что жизнь комиков так же весела и беззаботна, как и их номера на сцене. Но это мнение в корне ошибочно, ведь за любым творчеством, в том числе и комедийным, стоят колоссальные умственные и физические усилия, бессонные ночи и десятки исчёрканных сценариев. А жизнь порой преподносит такие испытания, от которых за улыбкой приходится прятать горькие слёзы. Но от этого творчество таких людей становиться только прекрасней – глубже и осмысленней. И сегодня мы бы хотели рассказать историю полюбившегося телезрителям участника Лиги смеха, выпускника Одесской Юридической академии Юрия Степанца, историю, доказывающую, что истинный талант способен победить любые испытания судьбы.

Свой творческий путь на стези юмора Юрий Степанец начал ещё в студенческие годы, причём с самого первого курса. Благо, в Национальном университете «Одесская юридическая академия», в котором учился Юрий Степанец, для этого были созданы все необходимые условия. На протяжении многих лет каждый год в этом вузе проводится университетское соревнование по юмору – Фестиваль КВН на Кубок президента НУ «ОЮА» Сергея Васильевича Кивалова. В Фестивале КВН участвуют команды всех подразделений вуза – факультетов, институтов, а также Юридического колледжа. Ребята всегда очень старательно готовятся к этому событию, заранее пишут шутки, придумывают интересные комедийные номера с яркими декорациями и сценическими костюмами. В команде факультета гражданской и хозяйственной юстиции, на котором учился Юрий Степанец, были в основном ребята с 3 и 4-х курсов, которые были заняты подготовкой к государственным экзаменам, а поэтому целеустремлённый и полный энтузиазма Юрий решил взять на себя бразды правления в команде весёлых и находчивых. Первое боевое крещение будущего известного юмориста, а тогда студента-первокурсника Юрия Степанца состоялось на академическом фестивале КВН, где он со своей командой «Имеем право» завоевал почётное третье место среди 9 сильнейших команд подразделений Национального университета «Одесская юридическая академия». По словам самого Юрия, главный секрет столь удачного старта его творческой карьеры - это искренние эмоции зрителей и всесторонняя поддержка родного университета.

Каждый артист, независимо от того, сколько лет он уже выступает, перед выходом на сцену всё равно волнуется. И я, и наши ребята - не исключение. Сколько помню наши выступления, мы всегда очень сильно нервничали: как нас воспримет зал, покажутся ли зрителям смешными наши шутки и тому подобное. Но надо сказать, что на протяжении всех лет наших выступлений мы всегда ощущали поддержку родного университета, ребята с нашего факультета и даже с других факультетов всегда приходили болеть за нас, и я очень благодарен им за их аплодисменты и искренние эмоции. Также хочу выразить слова благодарности президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову за его инициативу проведения ежегодного фестиваля КВН, который, по сути, стал моей путёвкой в мир юмора и творчества, ну и конечно же за его всестороннюю помощь в учебном процессе и в подготовке к играм.

Окрылённые столь неожиданным блестящим результатом, ребята решили не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться в данном творческом направлении. На тот момент в нашем городе существовала Лига КВН под названием «Взлёт», соревнования которой проводились на базе еврейского культурного центра «Бейт-гранд». Каждая игра, проводимая Лигой «Взлёт», была посвящена одному из еврейских праздников и обязательным заданием для участников было придумать какую-нибудь интересную шутку о еврейском народе и его традициях.

Участие в Лиге «Взлёт» стало для нас хорошей тренировочной площадкой, благодаря чему нам удалось пройти в сезон Лиги первенства города по КВН, — рассказывает Юрий Степанец. — Для нашей команды это было очень радостное событие, у нас появился стимул развиваться дальше и ещё тщательней готовится к следующим играм. Сезон прошёл практически на одном дыхании - игры сменялись одна за другой. Одна восьмая, одна четвёртая, полуфинал, в котором нам каким-то чудом удалось занять первое место. Ну и конечно же, до сих пор в памяти яркие впечатления от победы в финале Первенства города по КВН. Наша команда стала обладателем заветного кубка, который до этого из года в год переходил в руки лучшей команды КВН в Одессе. Однако волей судьбы получилось, что мы так никому и не передали этот кубок, поскольку в следующем году Лига первенства города прекратила своё существование, и наш командный трофей сейчас хранится в университете. Каждый раз, когда я прихожу в гости в свою родную alma mater, мне очень приятно видеть наш кубок на стенде почётных наград и вспоминать свои счастливые студенческие годы.

Спустя некоторое время часть ребят из команды «Имеем право» окончили университет и перед Юрием Степанцом встала задача формирования нового состава студенческой команды юмористов. Совершенно случайно на маёвке он познакомился с молодыми талантливыми ребятами, которые были готовы развиваться и выступать на сцене – так возникла студенческая команда «Однако здравствуйте». С новым составом команды Юрий Степанец прошёл в полуфинал Южной Лиге смеха (сегодня – Одесская лига смеха. – прим. автора) и сыграл в Кубке ректора Одесского национального политехнического университета, где ребята одержали уверенную победу.

Полуфинал Южной лиги ребята играли уже без Юрия, который на тот момент находился в больнице. Тяжёлая травма разделила обычную жизнь и творчество Юрия Степанца на «до» и «после». Однако, даже несмотря на такое серьёзное жизненное испытание, парень нашёл в себе силы вернуться к главному занятию своей жизни – юмору, к своим друзьям и своей аудитории слушателей. Конечно же, тут не обошлось без поддержки окружающих. Находясь в реабилитационном центре, Юрий рассказал своим новым знакомым о том, что раньше выступал в КВН и поделился некоторыми своими шутками. Многим очень понравились его шутки, и они посоветовали ему несмотря ни на что продолжать заниматься юмором и развиваться в этом направлении. Собрав все силы воли и преодолев своё внутреннее стеснение, Юрий Степанец решился принять участие в популярном телевизионном шоу «Рассмеши комика». К своему удивлению, ему удалось с лёгкостью выполнить главное условие передачи – рассмешить Владимира Зеленского и Евгения Кошевого во всех раундах и выиграть главный приз – 50 тысяч гривен. Через некоторое время Юрий также принял участие в суперигре шоу «Рассмеши комика». Именно в этом телевизионном шоу Юрий впервые представил на суд зрителей свою ставшую затем фирменной шутку: «Вот сейчас многие говорят, что у нас дорогие плохие. А я Вам скажу – это вы ещё по тротуарам не ездили!». Как раз в это время в Одессе возродили Кубок мэра по КВН – Лигу, которая в последний раз проводилась 6 лет назад.

Я решил воспользоваться этим шансом вновь заявить о себе, однако после столь длительного перерыва даже не представлял себе, с каким командным составом играть. В последний момент решил пригласить на игру Андрея Воськало и Никиту Фролова, который должен был обеспечивать звук во время нашего выступления. Так в моей жизни появилась ещё одна команда КВН, которую я назвал «Пошло поехало». Я очень хорошо знал этих ребят, они также учились в нашем университете, правда на других факультетах. За один вечер мы отрепетировали все шутки, а само выступление прошло прекрасно - мы отыграли все шутки, которые я написал и прошли дальше в сезон. Самое главное, что зал «на ура» принимал наши шутки, это давало нам стимул для дальнейшего плодотворного творчества.

— с волнением рассказал Юрий.

Дальнейший успех команды Юрия Степанца «Пошло поехало» связан с участием в Лиге смеха. В нынешнем году посоревноваться в своём мастерстве смешить людей зарегистрировалось 185 команд, из которых лишь 40 прошло во второй тур. Организаторы Лиги смеха в этом сезоне решили сделать очень много эфиров, а поэтому игры прошли следующим образом – сначала фестиваль, который прошёл в Одесском театре музыкальной комедии в феврале, затем 1/32-я, 1/16-я, 1/8-я и так далее. Каждая игра была посвящена определённой теме, например, в 1/16-й участники шутили на тему выхода нового сезона сериала «Шерлок». Команда Юрия Степанца, прошла в 1/4-ую Лиги смеха, сейчас ребята готовятся к игре, которая назначена на 23 мая.

Для меня большая честь иметь статус выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия» и представлять мой родной университет и город Одессу в Лиге смеха. Буду стараться оправдать ожидания моих болельщиков и телезрителей.

— выразил надежду Юрий Степанец.