Улице Бориса Литвака в Одессе быть!

Участники общественных слушаний, которые прошли в мэрии, поддержали переименование улицы Заславского в честь почетного гражданина Одессы, Героя Украины Бориса Литвака.

За новое название бывшей Мещанской проголосовали 59 участников слушаний из 60. Один был против.

Таким образом в нашем городе появится улица в честь почётного гражданина Одессы и Одесской области, Героя Украины, создателя Центра реабилитации детей-инвалидов «Будущее», известного как «Дом с ангелом», Бориса Давидовича Литвака.

Напомним, еще в 2016 году с инициативой появления в нашем городе улицы Бориса Литвака выступил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Инициатива народного депутата неслучайна. Сергей Кивалов дружил с Борисом Литваком долгие годы. В 2012 году парламентарий возглавил наблюдательный совет «Дома с ангелом» - по личной просьбе Бориса Давыдовича. В свою очередь, Борис Давыдович участвовал в создании социальных проектов народного депутата – часто бывал в Юридической академии, принимал участие в строительстве и открытии спорткомплекса Международного гуманитарного университета на 8-ой станции Большого Фонтана.

Парламентарий обращался к Одесскому городскому голове с просьбой назвать одну из улиц Одессы в честь Бориса Литвака, а также защитника Одессы, Героя Советского Союза Григория Жученко.

В поддержку этой инициативы активистами Украинской морской партии Сергея Кивалова, молодежными и общественными организациями была организована масштабная акция, которая собрала более пяти тысяч подписей и нашла свое продолжение в социальных сетях.

Вопрос о переименовании улицы был единогласно поддержан на заседании Историко-топонимической комиссии в Одесском городском совете в 2016 году. Тогда комиссия рекомендовала к переименованию улицу Заславского в честь Бориса Литвака.

Внук Бориса Давидовича и продолжатель его дела в должности заместителя председателя правления благотворительного фонда «Будущее» Алексей Литвак ранее отметил, что семья поддерживает предложение историко-топонимической комиссии.

В конце мая этого года, мы стали свидетелями того, как представители некоторой политической силы, видя положительный общественный резонанс, который вызвала процедура подготовки к переименованию, сделали заявление в прессе в поддержку появления улицы имени Бориса Литвака.

Желание политиков обратить на себя общественное внимание вполне объяснимо, но хотелось бы чтобы информационные поводы были не результатом конъюнктурного лавирования, а следствием системной, каждодневной работы на благо наших людей. Ведь и в городе и области есть много сфер, где требуется приложение усилий депутатского корпуса.

Улица Заславского находится в центре города, пересекается с ул. Базарной, на которой находятся основные строения Центра реабилитации, известного как «Дом с ангелом». Кроме того, Борис Давидович родился недалеко от этого места - в здании по ул. Новосельского, 100.

До революции улица Заславского называлась Мещанской — там располагались органы мещанского самоуправления. Была переименована в советское время в честь Евгения Заславского (1844-1878) — организатора «Южнороссийского союза рабочих» в Одессе. В 1875 году «Союз» был разгромлен, Заславский арестован и через два года приговорен к десяти годам каторги. Умер от туберкулеза в тюремной больнице.