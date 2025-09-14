За последние три года количество индустриальных парков в Украине удвоилось и превысило сотню, но проблемой остается создание производств на этих территориях.

Об этом рассказал заместитель начальника управления индустриальных парков и сопровождения инвестиций - начальник отдела государственной политики в сфере индустриальных парков Минэкономики Антон Андриенко, сообщает Forbes Ukraine.

На сентябрь 2025 года в Украине зарегистрировано 105 индустриальных парков.

"Только за последние два года их количество увеличилось на 50%", - добавил он.

Государство активно поддерживает это направление, предоставляя льготы и финансируя инфраструктурные проекты для обеспечения эффективности индустриальных парков.

Сейчас в процессе рассмотрения еще 30 комплектов документов.

"Это показывает четкий интерес бизнеса к этому механизму", - отметил Андриенко.

Проблемой остается создание производств на этих территориях, признал Андриенко.

"Только треть индустриальных парков сейчас имеют 1-2 перерабатывающие предприятия на свои территории, а остальные, к сожалению, это пока теоретические проекты", - добавил он.

Напомним:

Индустриальный парк Innovation Forpost в Днепре, который завершает реконструкцию промышленных зданий, ведет переговоры с первыми двумя потенциальными арендаторами - предприятиями пищевой промышленности.

В 2024 году Минэкономики выделило Innovation Forpost 150 млн грн из необходимых 326,9 млн грн для строительства трансформаторной подстанции. Он зарегистрирован в 2018 году.

