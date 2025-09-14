"Представьте себе мирные переговоры с Гитлером в 1942 или в 1943 году!" – этот довод часто используют противники унизительных компромиссов с путинской Россией.

Логика этого аргумента понятна. В современном мире Адольф Гитлер – эталон абсолютного зла. Зла, с которым не стали мириться. Зла, которое удалось победить и уничтожить. Зла, которому никто не ищет оправданий.

Впрочем, нет. Кое-кто все же пытается оправдать Гитлера: этим занята немногочисленная группа историков-ревизионистов. Самым известным из них считается англичанин Дэвид Ирвинг. В 2000-х он даже отсидел тринадцать месяцев в австрийской тюрьме за отрицание Холокоста. Но своими скандальными сочинениями британский историк прославился намного раньше.

В 1977 году вышла его нашумевшая книга "Hitler's War". Автор обещал читателям "рассмотреть ситуацию глазами Гитлера, насколько это возможно", "показать настоящего Гитлера" и "очистить молчаливый монумент от многолетней грязи".

По версии Ирвинга, германский фюрер был рациональным политиком, стремившимся к миру и процветанию своей страны. За военную эскалацию несли ответственность лидеры союзников, и прежде всего – агрессивный Уинстон Черчилль. А преступления Третьего рейха в годы войны, во-первых, были многократно преувеличены союзнической пропагандой; а во-вторых, совершались подчиненными Гитлера без его ведома.

Мистер Ирвинг стал далеко не первым, кто попытался обелить покойного фюрера. Например, в начале 1960-х американский историк-ревизионист Дэвид Хогган издал в ФРГ свою книгу "Der erzwungene Krieg" ("Вынужденная война"). Автор доказывал, что в 1939 году немецкие требования к Польше были разумными, обоснованными и весьма умеренными. Варшава отказалась идти на компромисс по наущению поджигателей войны из Лондона. А главным виновником новой мировой бойни стал британский министр иностранных дел лорд Галифакс:

"Лидеры Германии, Италии, Франции и других европейских стран делали все возможное, чтобы предотвратить катастрофу, но все было тщетно. Воинственная политика Галифакса, подкрепленная тайным благословением Рузвельта и Сталина, одержала верх. Вторая мировая война началась из-за попытки уничтожить Германию".

Другой американский историк, Гарри Элмер Барнс, защищал фюрера и Третий рейх еще с 1940-х. По утверждению Барнса, немцы не только не были ответственны за развязывание войны, но и пострадали от военных зверств намного больше, чем другие народы:

"Даже если принять заведомо преувеличенные обвинения в адрес Гитлера и национал-социалистов после 1939 года, очень легко продемонстрировать, что преступления союзников в тот же период были многочисленнее, унесли больше жизней и, как правило, совершались более жестокими методами, чем предполагаемое уничтожение в газовых печах".

Безусловно, историки, оправдывающие Гитлера и его политику, были и остаются маргиналами. Но их маргинальное положение обусловлено тотальным крахом нацистской Германии по итогам Второй мировой войны.

Если бы в 1945 году поражение Третьего рейха стало чуть менее сокрушительным, то и пространство для исторического ревизионизма оказалось бы намного шире. Когорта авторов вроде Ирвинга, Хоггана или Барнса была бы куда многочисленнее, а их вес в академической среде – больше.

Именно так произошло после поражения СССР в Холодной войне. Уже к концу 1990-х просоветские ревизионисты подняли голову в Российской Федерации. А в XXI веке их взгляды стали мейнстримом и предопределили реваншистскую политику Кремля.

К сожалению, в 2025-м трудно рассчитывать на тотальный крах путинской России, сравнимый с разгромом Германии восемьдесят лет назад. И если в обозримом будущем большая война все-таки встанет на паузу, у Москвы и ее друзей останется масса возможностей для продвижения новейшего исторического ревизионизма.

Используя собственных Дэвидов Ирвингов, российский режим будет пропагандировать за границей соответствующее представление о Putin's War. И основные тезисы этой ревизионистской мифологии уже хорошо известны:

Россия всегда стремилась к миру. Ее военные усилия были продиктованы исключительно заботой о собственной безопасности. Претензии Москвы к коллективному Западу справедливы и обоснованы. А все требования к соседним странам – включая Украину в 2014–2022 годах – были разумными и весьма умеренными. Ответственность за кровопролитие в Украине несут западные поджигатели войны и их киевские протеже. Россию сознательно провоцировали. Предлагаемые Россией компромиссы сознательно отвергались. И в конце концов российскому руководству просто не оставили другого выхода, кроме как прибегнуть к силе оружия. Российские военные преступления после 24.02.2022 по большей части выдуманы украинской пропагандой. За отдельные ошибки и эксцессы исполнителей Кремль ответственности не несет. В любом случае злодеяния Киева и его покровителей были более многочисленными и жестокими.

Стоит отметить, что еще до завершения боевых действий эта мифология прижилась во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Для Глобального Юга прокремлевские трактовки российско-украинского противостояния – скорее норма, чем исключение. А в перспективе Кремль постарается популяризировать тот же взгляд на историю войны в Европе и Америке. В эпоху постправды, орбанизма и трампизма это не выглядит неосуществимой задачей.

Каковы российские шансы на успех? Какова вероятность, что извращенное описание путинской агрессии в духе Дэвида Ирвинга завоюет достаточную популярность на Западе?

Многое будет зависит от условий окончания войны или ее горячей фазы. От того, насколько выгодными для Кремля окажутся эти условия. И сможет ли Москва представить их как собственную победу.

Принято считать, что историю пишут победители, поскольку у победителя появляется возможность насаждать нужные исторические нарративы на подконтрольной ему территории. Но есть и другой, не менее важный нюанс: из-за особенностей человеческой психологии победителю легче продать собственную версию истории на внешнем рынке.

Многим людям хочется верить в справедливый мир, где добро неизменно торжествует над злом. В справедливом мире безоговорочная победа в войне должна доставаться тому, кто противостоит злу.

А если по итогам кровопролитного противостояния зло не побеждено и не уничтожено? Если оно даже добилось каких-то успехов? Тогда сторонний наблюдатель охотнее поверит, что это зло было не настолько ужасным, как его изображали в разгар войны. Такая вера значительно облегчает дальнейшее взаимодействие со злом, торговлю со злом, культурное сотрудничество со злом etc.

Что ж, для украинцев это еще один потенциальный вызов. Скорее всего, завершение активных боевых действий на нашей земле будет означать еще более ожесточенную информационную войну за пределами Украины.

Мало выстоять под ударами агрессора. Мало добиться приемлемых условий мира или перемирия. Нужно будет еще и доказать заграничной публике, что агрессия всегда остается агрессией, военные преступления – военными преступлениями, а зло – злом. Даже если это зло не повторило судьбу гитлеровского Рейха в 1945 году.

Михаил Дубинянский