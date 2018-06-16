Приемная Украинской морской партии Сергея Кивалова открылась в Лиманском районе в селе Фонтанка

От центра Одессы до Фонтанки – километров десять-двенадцать. Село расположено в Лиманском районе.

Именно здесь состоялось открытие общественной приемной Украинской морской партии Сергея Кивалова. На торжественное открытие собрались жители сел Фонтанка, Александровка, Лески, Крыжановка, словом, со всего района.

Открывал новую приемную народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.

Наиболее активные члены Украинской морской партии изъявили желание открыть общественную приемную в селе Фонтанка. Увы, наши граждане оказались сегодня беспомощными перед лицом трудностей, в том числе и в правовом отношении. В нашей новой общественной приёмной консультировать граждан будут несколько квалифицированных адвокатов с большим практическим опытом работы. Хочу сказать, что в этой сфере у нас действительно имеется огромный опыт - в городе Одессе уже более 20 лет подряд функционирует Юридическая клиника и за это время около двухсот тысяч людей смогли совершенно бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь. Этот вопрос на сегодняшний день является действительно очень важным, очень актуальным, поскольку стоимость юридических услуг постоянно с каждым годом существенно возрастает, в отличие от зарплат и пенсий, и граждане, у которых нет денег на частных адвокатов, попросту остаются без какой-либо правой защиты. Другая важная составляющая нашей деятельности – это оказание социальной помощи и поддержки незащищённым категориям населения, - сказал народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.

В нынешнее время, когда государство не на достаточном уровне оказывает помощь незащищенным слоям населения, эта приёмная будет очень и очень кстати жителям нашего района. Мы очень рады, что данную инициативу о создании приёмной поддержал непосредственно народный депутат Сергей Васильевич Кивалов и я уверен, что такая поддержка будет не только с его стороны, но и со стороны местных органов власти и местного населения. Это единственная Общественная приемная в нашем селе, деятельность которой будет направлена на предоставление качественной юридической помощи, – рассказал руководитель Общественной приемной УМП Богдан Рымар.

В первую очередь, оказание помощи предусматривается всем социально незащищенным группам населения. Это люди с инвалидностью, пенсионеры, члены многодетных и малообеспеченных семей. Но только правовой помощью представители Украинской морской партии ограничиваться не намерены. Когда помощь государства не на должном уровне, социальная поддержка важна и своевременна.

В день открытия приемной жители села Фонтанка, а также сел Александровка, Лески и Крыжановка, получили новое медицинское оборудование, современные инвалидные коляски, костыли, ходунки, трости, инсулиновые шприцы и системы для капельниц и другое оборудование.

Все они выражают благодарность за внимание к их нуждам. Кроме того, была передана необходимая помощь и воспитанникам детско-юношеской школы.

Старожилу села Станиславу Антоновичу Дудику вручили инвалидную электро-коляску. В том, что в Фонтанке построен прекрасный Храм, – во-многом заслуга Станислава Антоновича. Он также на собственные средства построил школу в Дофиновке. Кроме того, вспоминают жители села, меценат помогал всем нуждающимся в помощи. А теперь, когда по состоянию здоровья Станислав Антонович практически не передвигается самостоятельно, ему помогли активисты Украинской морской партии, предоставив удобную электро-коляску.

Инвалидную коляску для родной сестры получила в этот день жительница села Крыжановка Светлана:

Моей сестре, инвалиду детства, 44 года. Из них уже десять лет она не выходила на улицу, поскольку сама не может передвигаться. Мы не имели возможности приобрести для нее инвалидную коляску. Теперь же, благодаря участию Украинской морской партии, мы получили этот очень ценный для нашей семьи подарок.

В этот же день состоялось вручение партийных билетов жителям села Фонтанка, пожелавшим вступить в Украинскую морскую партию Сергея Кивалова.

Я очень рада вступить в Украинскую морскую партию Сергея Кивалова. Это очень надёжная политическая сила, которая готова много трудиться. Я же в свою очередь приложу максимум усилий для совершения поставленных задач и для улучшения жизни в моём селе,

- отмечает Юлия Гончарова, которая только получила партийный билет.

В торжественном открытии общественной приемной приняли участие депутаты Одесского городского совета фракции Украинской морской партии.

Мы рады, что районы присоединяются к нашим инициативам, открывают приемные Украинской морской партии, двигаются с нами в одном направлении. Думаю, все вместе мы сможем внести положительные изменения в нашу жизнь ,– заявил депутат Одесского горсовета фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Владимир Корниенко.

Наши депутаты активно работают в Теплодаре, Таировской громаде, других территориальных громадах. Мы планируем открыть наши подразделения в Белгород-Днестровском, Фрунзовском, других районах нашей области. К УМП присоединяются люди, которым не безразлично то, что происходит в нашей стране. Они готовы влиять на политические процессы в нашем регионе. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова присутствует и в областном, и в городском советах, – отметил депутат Одесского горсовета фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, Глава Областной организации Украинской морской партии Вадим Подгородинский.

С момента создания Лиманского районной организации Украинской морской партии в селе Фонтанка был решен ряд насущных проблем. Устранены последствия затопления грунтовыми водами придомовых территорий; проведен ремонт автодороги, соединяющей Суворовский и Лиманский районы города и области.

Была выделена материальная поддержка многодетным малообеспеченным семьям в селах Фонтанка и Александровка. Кроме того, была оказана помощь детской-спортивно юношеской школе.

Открытие приемной Украинской морской партии Сергея Кивалова в Лиманском районе не случайно,– рассказал глава Лиманской районной организации Украинской морской партии Александр Кротюк. –Здесь продолжительное время действует ячейка нашей политической силы. Мы осуществляем подворовой обход, вникаем в проблемы жителей села. Активисты партии уже известны своими добрыми делами.

В наше сложное время, когда люди оказались социально незащищены, здесь им будут реально помогать, проводить юридические консультации. Также есть социальные проекты, которые будут реализованы. Мы очень рады, что Сергей Васильевич Кивалов принимает непосредственное участие в этом деле. Думаю, это будет долгосрочное и перспективное сотрудничество, и совместными усилиями мы надеемся решить накопившиеся проблемы, - отмечает депутат Фонтанской сельской рады, член Украинской морской партии Сергей Кафтан.

Обращаться за юридической и социальной помощью новой общественной приемной могут жители всего Лиманского района. Приемная работает по адресу - село Фонтанка, переулок Парковый, 2А.

Отметим, что как только завершилось торжественное открытие приемной, появилось несколько так называемых активистов, которые пытались прорекламировать свою националистическую позицию и спровоцировать скандал. Они сорвали флаг Украины возле входа в приемную и чуть не разбили съемочную технику одного из одесских телеканалов. Пустая провокация ничем не закончилась, кроме громкой ссоры, которую опять же пытались инициировать незваные гости.

Возмущенные сложившейся ситуацией жители Фонтанки отмечают, что этих людей ни видели впервые и надеются, что в последний раз. Ведь ничего общего с теми патриотами, которые действительно ежедневно работают для развития своего района, города и страны так называемые активисты не имеют.