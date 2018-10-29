 
Информация к новости
  • Просмотров: 198
  • Дата: Вчера, 22:16
Вчера, 22:16

Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову

Категория: Первая полоса / Новости


Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову

В Парке Победы прошёл флешмоб в поддержку одесского моряка Андрея Новичкова, которому грозит смертная казнь в Иране. Курсанты Морского училища №3, а также студенты Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета выстроились в якорь в районе Стелы “Крылья Победы”. Инициаторы флешмоба – активисты молодёжной платформы «Будущее». Требование родных и близких Новичкова - ускорить его обмен на иранского гражданина, задержанного в Украине.

 

Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову

 

Андрей Новичков был задержан около двух лет назад, его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. По иранским законам одесситу грозит смертная казнь. Последняя надежда освободить нашего соотечественника - обменять его на иранца Али Джадуэля, которого в Харькове приговорили к одиннадцати годам лишения свободы за шпионаж. Отметим, что вопросом спасения одессита уже более года занимается народный депутат Сергей Кивалов. Парламентарий дважды встречался с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине МохамадомБехештиМонфаредом, а также направил ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру Украины с требованием как можно скорее освободить и вернуть на родину Новичкова, инициировал проведение различных публичных акций в поддержку моряка.

 

Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову

 

Как стало известно по вопросу немедленного освобождения Андрея Новичкова народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства пообещал взять вопрос под личный контроль и подписать соответствующие документы.

 

После моего последнего посещения Сергея Васильевича, он поехал в Киев. Был на личном приёме у Президента Петра Алексеевича Порошенко. Он мне позвонил, что была длительная беседа между ним и Президентом. Президент сказал, что он полностью в курсе дела данной ситуации, ему комиссия подаст документы с самый кратчайший срок. Андрей должен быть возвращен в Украину в первой половине ноября. Я очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову, ребятам из Молодёжной платформы «Будущее», студентам морского училища НУ «ОЮА» и всем тем, кто сегодня принял участие в этой акции, также я прошу всех подписать новую петицию № 46974 на сайте Администрации Президента – это поможет вернуть моего внука на родину.

- рассказала родная бабушка моряка, 81-летняя одесситка Елена Вирановская.

 

Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову

 

Коллеги и друзья Андрея вышли с плакатами, надеясь привлечь внимание неравнодушных горожан и СМИ к беспрецедентной ситуации, которая сложилась вокруг украинца, оказавшегося заложником в чужой стране.

 

Ситуация в которой оказался Андрей, показала, что из всей государственной машины, единственным, кто занял решительную позицию в защиту нашего гражданина, попавшего в беду, оказался народный депутат Украины — это Сергей Васильевич Кивалов.Он поднял этот вопрос на государственный уровень. Только после вмешательства народного депутата, направленных им депутатских запросов, а также встреч и консультаций удалось добиться прогресса в этом вопросе. Мы уверены в том, что Андрей вернётся на родину, а подобными акциями мы заставим государство создать все необходимые условия для системной защиты наших граждан зарубежом.

- подчеркнул лидер Молодежной платформы “Будущее”Владимир Сивак.

 

Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову

 

         Для курсантов морского училища №3 Национального университета «Одесская юридическая академия» было особенно важно поддержать символическую акцию, так как морская профессия полная опасностей, предполагает заинтересованное участие государства в судьбе своих граждан.

 

Я всегда мечтал о море, и после окончания училища хочу стать моряком. К сожалению украинские моряки сегодня фактически не защищены. Но мы недолжны сдаваться, и мы будем и впредь требовать более активного участия государства в защите своих граждан, находящихся за рубежом. Именно поэтому мы сегодня здесь, мы солидарны с Андреем и ждём его возвращения домой.

- рассказывает курсант морского училища Виктор Дмитриев.

 

Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову

 

Кроме того, в настоящее время на сайте Президента зарегистрирована еще одна электронная петиция в защиту Андрея Новичкова, которую могут подписать все граждане, перейдя указанной по ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/46974

Напомним, что между правительствами Украины и Ирана состоялись два круглых стола, посвящённые обмену нашего пленённого гражданина на гражданина Ирана Али Джадуэля. Чтобы ускорить процесс обмена - необходимо постоянно демонстрировать активную позицию - уверены родные Андрея Новичкова.

Галерея

prev

Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
Одесситы выразили решительную поддержку Андрею НовичковуОдесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 