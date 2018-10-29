Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову

В Парке Победы прошёл флешмоб в поддержку одесского моряка Андрея Новичкова, которому грозит смертная казнь в Иране. Курсанты Морского училища №3, а также студенты Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета выстроились в якорь в районе Стелы “Крылья Победы”. Инициаторы флешмоба – активисты молодёжной платформы «Будущее». Требование родных и близких Новичкова - ускорить его обмен на иранского гражданина, задержанного в Украине.

Андрей Новичков был задержан около двух лет назад, его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. По иранским законам одесситу грозит смертная казнь. Последняя надежда освободить нашего соотечественника - обменять его на иранца Али Джадуэля, которого в Харькове приговорили к одиннадцати годам лишения свободы за шпионаж. Отметим, что вопросом спасения одессита уже более года занимается народный депутат Сергей Кивалов. Парламентарий дважды встречался с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине МохамадомБехештиМонфаредом, а также направил ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру Украины с требованием как можно скорее освободить и вернуть на родину Новичкова, инициировал проведение различных публичных акций в поддержку моряка.

Как стало известно по вопросу немедленного освобождения Андрея Новичкова народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства пообещал взять вопрос под личный контроль и подписать соответствующие документы.

После моего последнего посещения Сергея Васильевича, он поехал в Киев. Был на личном приёме у Президента Петра Алексеевича Порошенко. Он мне позвонил, что была длительная беседа между ним и Президентом. Президент сказал, что он полностью в курсе дела данной ситуации, ему комиссия подаст документы с самый кратчайший срок. Андрей должен быть возвращен в Украину в первой половине ноября. Я очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову, ребятам из Молодёжной платформы «Будущее», студентам морского училища НУ «ОЮА» и всем тем, кто сегодня принял участие в этой акции, также я прошу всех подписать новую петицию № 46974 на сайте Администрации Президента – это поможет вернуть моего внука на родину.

- рассказала родная бабушка моряка, 81-летняя одесситка Елена Вирановская.

Коллеги и друзья Андрея вышли с плакатами, надеясь привлечь внимание неравнодушных горожан и СМИ к беспрецедентной ситуации, которая сложилась вокруг украинца, оказавшегося заложником в чужой стране.

Ситуация в которой оказался Андрей, показала, что из всей государственной машины, единственным, кто занял решительную позицию в защиту нашего гражданина, попавшего в беду, оказался народный депутат Украины — это Сергей Васильевич Кивалов.Он поднял этот вопрос на государственный уровень. Только после вмешательства народного депутата, направленных им депутатских запросов, а также встреч и консультаций удалось добиться прогресса в этом вопросе. Мы уверены в том, что Андрей вернётся на родину, а подобными акциями мы заставим государство создать все необходимые условия для системной защиты наших граждан зарубежом.

- подчеркнул лидер Молодежной платформы “Будущее”Владимир Сивак.

Для курсантов морского училища №3 Национального университета «Одесская юридическая академия» было особенно важно поддержать символическую акцию, так как морская профессия полная опасностей, предполагает заинтересованное участие государства в судьбе своих граждан.

Я всегда мечтал о море, и после окончания училища хочу стать моряком. К сожалению украинские моряки сегодня фактически не защищены. Но мы недолжны сдаваться, и мы будем и впредь требовать более активного участия государства в защите своих граждан, находящихся за рубежом. Именно поэтому мы сегодня здесь, мы солидарны с Андреем и ждём его возвращения домой.

- рассказывает курсант морского училища Виктор Дмитриев.

Кроме того, в настоящее время на сайте Президента зарегистрирована еще одна электронная петиция в защиту Андрея Новичкова, которую могут подписать все граждане, перейдя указанной по ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/46974

Напомним, что между правительствами Украины и Ирана состоялись два круглых стола, посвящённые обмену нашего пленённого гражданина на гражданина Ирана Али Джадуэля. Чтобы ускорить процесс обмена - необходимо постоянно демонстрировать активную позицию - уверены родные Андрея Новичкова.