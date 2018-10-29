Одесситы выразили решительную поддержку Андрею Новичкову

В Парке Победы прошёл флешмоб в поддержку одесского моряка Андрея Новичкова, которому грозит смертная казнь в Иране. Курсанты Морского училища №3, а также студенты Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета выстроились в якорь в районе Стелы “Крылья Победы”. Инициаторы флешмоба – активисты молодёжной платформы «Будущее». Требование родных и близких Новичкова - ускорить его обмен на иранского гражданина, задержанного в Украине.
Андрей Новичков был задержан около двух лет назад, его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. По иранским законам одесситу грозит смертная казнь. Последняя надежда освободить нашего соотечественника - обменять его на иранца Али Джадуэля, которого в Харькове приговорили к одиннадцати годам лишения свободы за шпионаж. Отметим, что вопросом спасения одессита уже более года занимается народный депутат Сергей Кивалов. Парламентарий дважды встречался с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине МохамадомБехештиМонфаредом, а также направил ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру Украины с требованием как можно скорее освободить и вернуть на родину Новичкова, инициировал проведение различных публичных акций в поддержку моряка.
Как стало известно по вопросу немедленного освобождения Андрея Новичкова народный депутат Украины Сергей Кивалов встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Глава государства пообещал взять вопрос под личный контроль и подписать соответствующие документы.
- рассказала родная бабушка моряка, 81-летняя одесситка Елена Вирановская.
Коллеги и друзья Андрея вышли с плакатами, надеясь привлечь внимание неравнодушных горожан и СМИ к беспрецедентной ситуации, которая сложилась вокруг украинца, оказавшегося заложником в чужой стране.
- подчеркнул лидер Молодежной платформы “Будущее”Владимир Сивак.
Для курсантов морского училища №3 Национального университета «Одесская юридическая академия» было особенно важно поддержать символическую акцию, так как морская профессия полная опасностей, предполагает заинтересованное участие государства в судьбе своих граждан.
- рассказывает курсант морского училища Виктор Дмитриев.
Кроме того, в настоящее время на сайте Президента зарегистрирована еще одна электронная петиция в защиту Андрея Новичкова, которую могут подписать все граждане, перейдя указанной по ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/46974
Напомним, что между правительствами Украины и Ирана состоялись два круглых стола, посвящённые обмену нашего пленённого гражданина на гражданина Ирана Али Джадуэля. Чтобы ускорить процесс обмена - необходимо постоянно демонстрировать активную позицию - уверены родные Андрея Новичкова.