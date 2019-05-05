В преддверии Дня Великой Победы в Одесской Юракадемии поздравили ветеранов

Накануне Дня Великой Победы 9 Мая в Национальном университете «Одесская юридическая академия» чествовали ветеранов. Торжество сопровождал праздничный концерт, где в душевном исполнении студентов Юридической академии звучали песни военных лет. Приветствовал гостей народный депутат, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Все ветераны Приморского района и всего города Одессы стали самыми родными. Мы встречаемся несколько раз в год, обсуждаем многие вопросы. Сегодня у ветеранов немало проблем. Они получают мизерную пенсию, которой едва хватает на элементарные продуты питания, а элементарные лекарства у них даже нет возможности купить. А ведь в таком возрасте они все нуждаются,

- поделился Сергей Кивалов.

По случаю праздника всем воинам-освободителям, которые ценой своего здоровья боролись мир и свободу родной земли вручили почетные награды за героизм и мужество. Кроме этого, награды получили активисты ветеранского движения Приморского района, города и области.

Накануне праздника Дня Победы, я хотел бы пожелать ветеранам самое главное - чтобы они были здоровы, чтобы они были востребованы и как можно дольше были вместе с нами, потому что они являются носителями истории. К сожалению, ветеранов все меньше и меньше, и думаю, что правительство должно обратить особое внимание на ту категорию людей, которые воевали, которые трудились в послевоенные годы. Уверен, что мы в состоянии сделать все для того, чтобы в нашей стране ветеранам всегда был почет и уважение,

- добавил Сергей Кивалов.

На празднике также отметила свой День рождения бабушка освобожденного моряка Андрея Новичкова - Елена Вирановская. Напомним, что благодаря усилиям народного депутата удалось спасти из иранского плена ее единственного внука.

Встречи, которые проходят при поддержке народного депутата Сергея Кивалова, уже стали доброй традиций для представителей ветеранских организаций. По словам председателя совета ветеранов войны-однополчан г. Одессы, генерал-лейтенанта в отставке Николая Петровича Лейфуры, Сергей Кивалов уделяет большое внимание ветеранов не только в праздничные дни.

Мы знаем, что ему очень нелегко отстаивать интересы народа в Верховной Раде, но с таким характером, как у Сергея Васильевича, мы надеемся, что наши интересы и права обязательно будут защищены. Также мы безмерно благодарны нашему депутату за те усилия и тот конечный результат, что он добился, отстоял эту знаменательную дату – 9. Никаких слов благодарности не хватит, чтобы выразить свою признательность,

- отметил генерал-лейтенант Лейфура.

Председатель городского совета ветеранов, генерал-лейтенант Вячеслав Авксентьевич Добровольский в ветеранском движении работает уже 16 лет.

Все эти годы Сергей Васильевич собирает нас, и не только на праздники, оказывает социальную помощь, юридическую помощь. Мы постоянно чувствуем его влияние и поддержку,

- отметил Вячеслав Добровольский.

На протяжении всей своей депутатской деятельности Сергей Кивалов уделяет большое внимание социальной защите ветеранов. По его словам, на сегодня уже вынесено соответствующее постановление в правительство о том, чтобы освободить ветеранов от оплаты за коммунальные услуги. Кроме того, в сфере внимания народного депутата - сохранение исторической правды. Институт национальной памяти Украины пытался отменить значимую для всего народу памятную дату – День Великой Победы. Благодаря усилиям парламентария и поддержке ветеранских организаций этот праздник удалось отстоять.

Мы сделали все для того, чтобы защитить этот праздник. Я благодарен ветеранам, которые заняли активную позицию. Когда мы вместе – мы многое можем достичь. Еще бы один шаг, и, наверное, этого праздника, 9 Мая, могло бы не быть. Многие пытаются переписать историю, но пока живы наши ветераны, им это не удастся. Очень хочу, чтобы наши дети, наши внуки, наши правнуки никогда не знали слова «война»,

- отметил Сергей Кивалов.

К сожалению, сегодня на территории страны продолжаются боевые действия, но, по словам Сергея Кивалова, именно сейчас появилась возможность все это остановить.

Мы делаем все для того, чтобы это прекратилось. И помощь нам окажут те люди, которые знают, что такое война, которые сделали все для того, чтобы победить самого коварного на земле врага - фашиста,

- отметил Сергей Кивалов.

Среди гостей были представители всего ветеранского движения города – участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий на территории других государств, ветераны вооруженных сил, узники гетто, ветераны флота, ветераны- железнодорожники.

Как бы это не называли этот день, для нас он всегда будет Днем Победы, и будет отмечаться 9 мая. Это традиция наших отцов, и как бы не пытались переправить историю, думаю, у них это не получится. Я благодарю Сергею Васильевича Кивалова, который всегда помнит нашу историю и всегда отстаивает ее, защищает интересы наших ветеранов,

- отметил глава объединения ветеранов-подводников Одессы и Одесской области Владимир Белоусюк.

Ветераны-участники Великой войны стали примером для последующих поколений. Тех, кто защищал границы нашего государства, выполнял свой интернациональный долг. Песни военного поколения и сегодня остаются живы и любимы. Их поют не только ветераны, но и молодежь, демонстрируя тем самым, что они ценят и помнят подвиг своих отцов и дедов.

Весна и Победа – это продолжение, как радость жизни, поэтому настроение у нас прекрасное. Мои родители были участниками Великой Отечественной войны. Это была трагедия всего мира. Чтобы это никогда не повторилось, нужно бороться за мир, укреплять мир, дружить, не разъединяться, а объединяться. И в этом великая роль Сергея Васильевича Кивалова, который работает на объединение,

- поделился полковник запаса, участник боевых действии на территории других государств Николай Степанович Жебокрицкий.

На протяжении многих лет позиция отношение депутата Сергея Кивалова к истории Великой Отечественной войны и Великой Победе остается неизменной. Это знают и ветераны, так же, как и то, что здесь они всегда могут найти поддержку и защиту. Позицию народного депутата разделяют так же весь профессорско-преподавательский состав Национального университета «Одесская юридическая академия», а также студенты. Для них ветераны Великой Отечественной войны всегда будут примером мужества и стойкости героев, на которых следует равняться.