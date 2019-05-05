В преддверии Дня Великой Победы в Одесской Юракадемии поздравили ветеранов

Накануне Дня Великой Победы 9 Мая в Национальном университете «Одесская юридическая академия» чествовали ветеранов. Торжество сопровождал праздничный концерт, где в душевном исполнении студентов Юридической академии звучали песни военных лет. Приветствовал гостей народный депутат, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.
По случаю праздника всем воинам-освободителям, которые ценой своего здоровья боролись мир и свободу родной земли вручили почетные награды за героизм и мужество. Кроме этого, награды получили активисты ветеранского движения Приморского района, города и области.
На празднике также отметила свой День рождения бабушка освобожденного моряка Андрея Новичкова - Елена Вирановская. Напомним, что благодаря усилиям народного депутата удалось спасти из иранского плена ее единственного внука.
Встречи, которые проходят при поддержке народного депутата Сергея Кивалова, уже стали доброй традиций для представителей ветеранских организаций. По словам председателя совета ветеранов войны-однополчан г. Одессы, генерал-лейтенанта в отставке Николая Петровича Лейфуры, Сергей Кивалов уделяет большое внимание ветеранов не только в праздничные дни.
Председатель городского совета ветеранов, генерал-лейтенант Вячеслав Авксентьевич Добровольский в ветеранском движении работает уже 16 лет.
На протяжении всей своей депутатской деятельности Сергей Кивалов уделяет большое внимание социальной защите ветеранов. По его словам, на сегодня уже вынесено соответствующее постановление в правительство о том, чтобы освободить ветеранов от оплаты за коммунальные услуги. Кроме того, в сфере внимания народного депутата - сохранение исторической правды. Институт национальной памяти Украины пытался отменить значимую для всего народу памятную дату – День Великой Победы. Благодаря усилиям парламентария и поддержке ветеранских организаций этот праздник удалось отстоять.
К сожалению, сегодня на территории страны продолжаются боевые действия, но, по словам Сергея Кивалова, именно сейчас появилась возможность все это остановить.
Среди гостей были представители всего ветеранского движения города – участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий на территории других государств, ветераны вооруженных сил, узники гетто, ветераны флота, ветераны- железнодорожники.
Ветераны-участники Великой войны стали примером для последующих поколений. Тех, кто защищал границы нашего государства, выполнял свой интернациональный долг. Песни военного поколения и сегодня остаются живы и любимы. Их поют не только ветераны, но и молодежь, демонстрируя тем самым, что они ценят и помнят подвиг своих отцов и дедов.
На протяжении многих лет позиция отношение депутата Сергея Кивалова к истории Великой Отечественной войны и Великой Победе остается неизменной. Это знают и ветераны, так же, как и то, что здесь они всегда могут найти поддержку и защиту. Позицию народного депутата разделяют так же весь профессорско-преподавательский состав Национального университета «Одесская юридическая академия», а также студенты. Для них ветераны Великой Отечественной войны всегда будут примером мужества и стойкости героев, на которых следует равняться.