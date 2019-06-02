Одесскую Юракадемию посетили 4 судьи Европейского суда по правам человека

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошла двухдневная Международная научно-практическая конференция «Юриспруденция Европейского суда по правам человека в цифровую эру». Принять участие в конференции собрались представители разных направлений в практической и теоретической юриспруденции. Свое мнение по заявленной тематике высказали судьи Европейского суда по правам человека, Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, Высшего Антикоррупционного суда Украины, Кассационного хозяйственного Верховного суда, Кассационного административногоВерховного суда, судовгорода Одессы, ведущие адвокаты, ученые из разных городов Украины.

Правоведы рассмотрели ставшие актуальными для современного общества вопросы правовой методологии в европейской юриспруденции, прецедентного права ЕСПЧ, практики в сфере Интернета вещей и искусственного интеллекта, цифровых технологий, защиты интеллектуальной собственности человека в интернет-пространстве, защиты права на частную жизнь, свободы в выражении собственного мнения, толерантность и корректность общения в интернет-пространстве в рамках имеющейся законодательной базы в данной области.

Перед началом заседания было зачитано приветственное слов участникам конференции от президента Украины Владимира Зеленского. Президент Украины пожелал собравшимся успешного проведения международных чтений по актуальным правовым вопросам в рамках обеспечения прав человека в Украине.

Со вступительным словом выступил ПрезидентНационального университета «Одесская юридическая академия», академик Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов.

В стенах нашего университета регулярно проводятся различные мероприятия – конференции, круглые столы, посвящённые практике Европейскогосуда по правам человека, но мероприятие такого масштаба у нас проводится впервые и оно непременно войдёт в историю нашего университета. Для нас сегодня огромная честь принимать в своей альма матер глубокоуважаемых судей высшей судебной инстанции Европейского континента. Для нас большая честь принимать таких почетных гостей в университете.Одним из ключевых направлений научных исследований в Академии уже много лет выступают правовые и организационные аспекты деятельности Европейского суда по правам человека. В библиотеке университета собрана уникальная подборка решений ЕСПЧ. Благодарны руководству, секретариату ЕСПЧ мы получаем все решения Страсбургского суда.

– сказал Сергей Кивалов.

6 лет назад совместно Сергей Кивалов подготовил доклад с которым выступал на Парламентской Ассамблее. В докладе были систематизированы ключевые проблемы, которые существовали в практике отдельных государств по исполнению решений Суда, а также сформулировал предложения, направленные на усовершенствование правового статуса и эффективности деятельности Суда, усиления национального контроля за своевременностью и полнотой исполнения решений Суда.

В докладе акцентировалось внимание на необходимость усиления юридических гарантий независимости судей Суда. Мы внесли предложение о том, что не только судьи ЕСПЧ, но и члены их семей должны иметь дипломатические паспорта, а государства-участники Конвенции должны строго соблюдать требования, касающиеся этих дипломатических иммунитетов, путем предоставления Судьям Суда предусмотренных льгот. Также мы внесли предложение о том, что срок полномочий судьи в Суде должен быть включен в национальный трудовой стаж в судебной или иной сфере деятельности. После прекращения полномочий судьи ЕСПЧ государство-участник должно обеспечить ему аналогичную должность, если он еще не достиг пенсионного возраста. После достижения пенсионного возраста судья должны иметь право на пенсию, эквивалентную пенсии судей высших судов или государственных служащих аналогичных должностей. Важно, что наши предложения были поддержаны.

– отмечает Сергей Кивалов.

В Одесской Юракадемии особое внимание уделяется подготовке специалистов, обладающих фундаментальными знаниями как национального, так и международного права, практики Европейского суда по правам человека.

Я очень благодарна Одесской Юракадемии за это приглашение. Для нас это уникальная возможность также пообщаться с национальными судьями. Я особенно поражена количеством и качеством вопросов, которые они нам ставили. Судьба Академии, собственно, это заслуга Президента университета - это совершенно очевидно. Знаю, сколько усилий Сергей Васильевич вкладывает в Одесскую юридическую академию. Это его любимое детище и очень удачное.

– говорит Анна Юдковская, судья Европейского суда по правам человека (Украина).

Это абсолютный успех Академии. Честно скажу, я участвовал в разного рода мероприятиях, но такого масштаба, такого уровня считаю настоящим успехом. Поздравляю руководство университета, Президента вуза Сергея Кивалова, весь коллектив с тем, что им удалось на таком уровне провести мероприятие. Это похвально и думаю, что мы, судьи, будем рады вновь принять участие в подобных конференциях. Обмен мнениями на таком профессиональном уровне позволяет нам вести конструктивный диалог и естественно способствует нашему взаимопониманию и в конечном итоге, ведет к улучшению защиты прав человека.

– говорит Лятиф Гусейнов, судья Европейского суда по правам человека (Азербайджан).

Сегодня Юридическая академия является ведущим научным и образовательным центром, в котором обучается более 20 000 студентов. Научные исследования проводят около 5000 преподавателей. Преподаватели университета ежегодно готовят более ста научных заключений по запросам Конституционного суда и Верховного судов.

Мое первое впечатление о Юридической академии положительное, оно превзошло все мои ожидания. Так что не случайно, что университет пользуется таким авторитетом и что он является одним из выдающихся научных центров Украины. Я хочу особо подчеркнуть роль Сергея Васильевича, потому что его заслуга в становлении этой Академии, его заслуга в развитии международных контактов, его роль в развитии материальной базы этого университета очевидна, и я хочу лично пожелать ему всяких, всяких благ.

– комментирует Ладо Чантурия, судья Европейского суда по правам человека (Азербайджан).

Отметим, что студенты Одесской Юракадемии первыми в Украине посетили заседание Венецианской Комиссии, имели возможность общаться с членами Европейской комиссии за демократию через право. Немало способствовало этому и то, что в НУ «ОЮА» уделяют большое внимание изучению иностранных языков. Студенты юракадемии имеют возможность слушать лекции на французском, немецком, английском языках. Это уникальный проект, который действует более чем 10 лет. Знание языков помогает им работать с самыми актуальными источниками по правовой тематике, читать материалы еще не переведенные на родной язык. Все это очень важно в современно мире и дает свои плоды. Поэтому Одесская правовая школа пользуется в Европе заслуженным авторитетом, а ее выпускники могут претендовать на самые высокие посты в судебной системе как в Украине, так и за рубежом. В Юракадемии также работает крупнейшая в Украине библиотека, которая дает возможность студентам быть в курсе всех новинок в области права. Более 20 лет в библиотечные фонды поступают все решения Европейского суда по правам человека и студенты, преподаватели, юристы, адвокаты, судьи со всего города могут воспользоваться этой литературой.

Хочу напомнить вам, что институт Кассационной жалобы вышел из нашего университета и теперь, в соответствии со статьей Конституции и действующим законодательством каждый гражданин нашей страны имеет право обратиться в Кассационный суд для защиты своих прав. При этом, тема, которая собрала нас сегодня здесь, важная для современного общества, не имеет пока правового развития.Вопрос необходимо изучать, я надеюсь, что научная база даст толчок к разработке законодательной базы по этой теме. Я также надеюсь, что вопросы, которые нам предстоит здесь обсудить, помогут нам в рассмотрении делв Верховном суде, Кассационном судах Украины. Я благодарю вас всех за то, что вы нашли возможность принять участие в конференции и желаю вам продуктивной работы.

– заключил Сергей Кивалов.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» преподается дисциплина – Практика Европейского суда по правам человека в гражданском судопроизводстве. И буквально недавно, 6 мая 40 студентов факультета гражданской и хозяйственной юстиции посетили Европейский суд по правам человека, встретились с ведущими специалистами Страсбургского суда.

Я читал лекции во многих университетах, и в Гарвардском университете, и в Мичиганском, и во французских вузах, я считаю, что Юракадемия по своему потенциалу, материально-технической базе не уступает этим ведущим западным вузам и само собой и студенты тоже. И я не удивлюсь, если увижу в один день на этих высоких постах студентов именно этого вуза.

– подчеркивает Армен Арутюнян, судья Европейского суда по правам человека (Армения).

Я читал лекции во многих университетах, и в Гарвардском университете, и в Мичиганском, и во французских вузах, я считаю, что Юракадемия по своему потенциалу, материально-технической базе не уступает этим ведущим западным вузам и само собой и студенты тоже. И я не удивлюсь, если увижу в один день на этих высоких постах студентов именно этого вуза

– подчеркивает Армен Арутюнян, судья Европейского суда по правам человека (Армения).

В организации таких конференций я участвовал еще когда был в здесь в университете начальником научно-исследовательской части. Ранее также проводились широкие и по представительству, и по уровню спикеров мероприятия. Уже судьи Европейского суда по правам человека неоднократно приезжали в наш университет и это только подтверждает высокий уровень того, что здесь созданы, уровень школы, Одесской школы права и уважения, которым она пользуется. Здесь можно пройти путь даже не от студента, а от слушателя подготовительного отделения университета к судье Высшего антикоррупционного суда до судьи в том числе Верховного суда.

– говорит Дмитрий Михайленко,судья Высшего антикоррупционного суда Украины, выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия».

К собравшимся также обратился судья Кассационного административного суда Верховного Суда Украины Всеволод Князев.

Я рад, что вижу здесь такое представительное собрание, судей Европейского суда по правам человека, Верховного суда Украины, Высшего Антикоррупционного суда Украины. Я являюсь выпускником Одесской юридической школы и уверен, что это очень сильная школа, дающая возможность будущим правоведам добиться в своей профессии самого высокого положения. Тема, которую мы будем обсуждать на конференции, актуальна для всех сфер жизни. Мы видим, какими темпами развиваются цифровые технологии, как плотно вошли они в наш быт на всех уровнях. А вот законодательная база, правовое регулирование вопросов этой сферы в Украине запаздывает. Необходимостью стало урегулирование этого вопроса в судебной практике с помощью нормативных актов. Сегодня мы не можем закрыть глаза на то, что этот вопрос находится в напряженном правовом поле. Я рад, что опытные практики и маститые ученые выскажут свое мнение по заявленной проблеме и надеюсь, что результаты работы конференции будут использованы в будущей законодательной практике в этой сфере.

– сказал Всеволод Князев.

Его поддержала глава Национальной ассоциации адвокатов Украины, глава Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Тема сегодняшнего мероприятия предполагает перспективный взгляд на вопрос защиты прав человека и даст нам возможность прогнозировать взаимодействие украинских юристов и адвокатов по этому вопросу с Европейским судом.

– подчеркнула она.

Затем судьи Европейского суда по правам человека также ознакомились с материально-технической базой университета, посетили студенческий кампус и крупнейшую в Украине научную библиотеку.

В прошлый раз я здесь была 5 лет назад и, конечно, университет расцвел. Академия всегда была на достаточно высоком уровне и я абсолютно горжусь, что в нашем государстве есть университеты и учреждения такого уровня.

– поделилась Анна Юдковская, судья Европейского суда по правам человека (Украина).

Я вышел из академической среды. Около шести лет я был ректором Академии государственного управления Армении, то есть я прекрасно понимаю, какой труд и какая преданность стоит за всем этим. Я честно говоря, не ожидал. И коллектив очень хороший, и преподавательский состав, и студенты. Я считаю, что роль Сергея Васильевича в этом как Президента, она решающая, потому что в любом случае команда, подход, вектор развития - это решающее, важное значение.

– сказал Армен Арутюнян, судья Европейского суда по правам человека (Армения).

Проведение подобного масштабного научного мероприятия дает возможность обсудить все стороны заявленной на конференции проблемы и выработатьряд предложений, направленных на оптимизацию работы ЕСПЧ, повышение эффективности исполнения решений Страсбургского суда, обеспечению правовой защищенности граждан Украины, укреплению законности в государстве.

Международная конференция стала очередным доказательством того, что Одесская школа права является сильнейшей, а Юридическая академия остается флагманом с сфере высшего образования и лидером в направлении международной деятельности.

Отметим, что после плодотворной работы почетные гости посетили главные достопримечательности Одессы, в частности ее Жемчужину – Оперный театр, что безусловно оставит лучшие воспоминания о нашем городе.