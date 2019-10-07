Сергей Кивалов поздравил юристов с профессиональным праздником

Октябрь богат на профессиональные праздники, и сегодня еще один из них – День Юриста. Одинако радостно его отмечают все, кто задействован в правовой системе нашей страны: государственные служащие всех уровней: судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы, частные исполнители, юрисконсульты предприятий; представители юридической науки – учёные и преподаватели университетов и, конечно же, те, кто с юных лет стал на путь служения закону и правопорядку – студенты, изучающие юриспруденцию.

Особенно любим этот профессиональный праздник в нашем городе, который давно зарекомендовал себя ведущим центром развития юридической науки и практики. Совсем скоро мы отметим двадцать вторую годовщину основания Национального университета «Одесская юридическая академия», и за это время вуз стал настоящей кузницей высококвалифицированных юридических кадров, местом проведения тысяч важнейших всеукраинских и международных мероприятий в сфере юридической науки и практики, встреч на высшем уровне и подписания судьбоносных для развития юридического образования документов. Именно в наших стенах обрела возрождение самая авторитетная в Украине Одесская школа права, получили высшее образование и защитили свои диссертации люди, занимающие руководящие государственные должности. Международный гуманитарный университет также с огромной ответственностью относится к подготовке будущих специалистов в сфере юриспруденции. Мы уделяем одинаково большое внимание изучению украинского и зарубежного законодательства, иностранных языков, развитию практических навыков и получению важного международного опыта. Вот почему выпускникам наших вузов нет равных на рынке труда!

Уважаемые юристы, позвольте в день вашего профессионального праздника поблагодарить за то, что выбрали профессию, требующую колоссальной самоотдачи и постоянного обучения, за ваш профессионализм и преданность своему делу! Пусть служение Закону всегда будет в радость, пусть всегда ощущается поддержка государства и общества, а в захватывающем калейдоскопе рабочих моментов находится время для родных и близких! Крепкого здоровья, больших успехов, семейного благополучия и отличного настроения на каждый день!

– написал на своей официальной странице d Facebook Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, академик, почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов.