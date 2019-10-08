Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве

В Одессе состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области и Пятым апелляционным административным судом. Документ подписали начальник управления Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк и председатель Пятого апелляционного административного суда Александр Джабурия. Взаимный обмен опытом, по мнению сторон, позволит совместными усилиями повысить качество исполнения судебных решений на практике.

Мы уже достаточно долгое время работаем с Пятым апелляционным административным судом. Подписание меморандума – для нас очень важный шаг. Ведется совместная работа, которая позволяет повышать уровень профессионализма в нашем юридическом сообществе. Как территориальное управление мы всегда проводим семинары повышения квалификации уровня знаний всех специалистов юридических служб, и помощь, которую предоставляет Пятый апелляционный административный суд является неоценимой. Судьи административного суда охватывают категории дел, которые касаются всех государственных учреждений, поэтому они могут передать свой опыт и знания тем юристам, которые приходят работать в органы государственной власти и местного самоуправления. Это упрощает работу и службам, и суду.

— отметил Руслан Сауляк.

Обмен опытом будет осуществляться в разных формах – в виде семинаров, встреч, круглых столов, консультаций. Такие мероприятия на базе Пятого апелляционного административного суда проводятся практически каждую неделю, при чем не только с участием представителей управления юстиции, но и других институций.

Это наша постоянная работа, и я скажу честно, она отнимает большой кусок времени у суда, но мы считаем, что без этого невозможно. Общество стремительно развивается, и необходимо не только помогать друг другу, но и доносить до сторон, до тех людей, которые никогда не были в суде, чтобы они понимали, что происходит, поэтому мы открыты, делимся нашим опытом не только с узким кругом специалистов, но и делаем его публичным достоянием, мне кажется, это правильная позиция.

— отметил Александр Джабурия.

С 2016 года в Украине действует смешанная система исполнения судебных решений. Наряду с государственным функционирует институт частных исполнителей, и в настоящее время парламентом рассматривается вопрос о полной передаче полномочий по исполнению судебных решений в сторону частного исполнительного производства.

Мы не знаем, какую полемику займет парламент в этом вопросе, возможно, государственный исполнитель как структура канет в Лету, но тем не менее, тот период, который нам отведен для того, чтобы это законодательство изменилось, мы будем сотрудничать и будем помогать, будем консультировать управление юстиции, потому что главная цель – это не решение на бумаге, это исполнение судебного решения, и тогда это настоящая справедливость.

— добавил Александр Джабурия.

Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось в ходе очередного семинара, в котором приняли участие работники юридических служб территориальных и центральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций Одесской области. Заместитель председателя Пятого апелляционного административного суда Нина Вербицкая рассказала об особенностях рассмотрения дел при участии органов государственной исполнительной службы.

Это полезно для нас, потому что мы получаем проблемные вопросы, и для органов государственной исполнительной службы, потому что они задают вопросы, которые важны в их работе. Мы должны общаться друг с другом, потому что каждый должен быть услышан, не только в судебном заседании, но и в рамках семинаров, тематических совещаний. Тема, которая была рассмотрена на сегодняшнем семинаре составляет значительную категорию дел, поэтому по данному вопросу возникает много проблем.

— поделилась Нина Вербицкая.

Так же в ходе семинара по случаю прошедшего Дня юриста Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области были отмечены лучшие специалисты региона. Благодарность получил председатель и коллектив Пятого апелляционного административного суда.

Хотелось бы выделить каждого сотрудника Пятого апелляционного административного суда отдельно, но это очень сложно. Мы вручили благодарность председателю суда, потому что только с таким руководителем может быть сотрудничество с другими органами. Он вносит очень большой вклад в развитие нашего юридического общества, которое охватывает Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.

— добавил Руслан Сауляк.

Дынный вид сотрудничества между институциями является надежным путем утверждения принципов верховенства права.