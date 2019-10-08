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  • Дата: Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10

Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве

Категория: Первая полоса / Новости

Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве

В Одессе состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области и Пятым апелляционным административным судом. Документ подписали начальник управления Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк и председатель Пятого апелляционного административного суда Александр Джабурия. Взаимный обмен опытом, по мнению сторон, позволит совместными усилиями повысить качество исполнения судебных решений на практике.

Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве

Мы уже достаточно долгое время работаем с Пятым апелляционным административным судом. Подписание меморандума – для нас очень важный шаг. Ведется совместная работа, которая позволяет повышать уровень профессионализма в нашем юридическом сообществе. Как территориальное управление мы всегда проводим семинары повышения квалификации уровня знаний всех специалистов юридических служб, и помощь, которую предоставляет Пятый апелляционный административный суд является неоценимой. Судьи административного суда охватывают категории дел, которые касаются всех государственных учреждений, поэтому они могут передать свой опыт и знания тем юристам, которые приходят работать в органы государственной власти и местного самоуправления. Это упрощает работу и службам, и суду.
— отметил Руслан Сауляк.

Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве

Обмен опытом будет осуществляться в разных формах – в виде семинаров, встреч, круглых столов, консультаций. Такие мероприятия на базе Пятого апелляционного административного суда проводятся практически каждую неделю, при чем не только с участием представителей управления юстиции, но и других институций.

Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве

Это наша постоянная работа, и я скажу честно, она отнимает большой кусок времени у суда, но мы считаем, что без этого невозможно. Общество стремительно развивается, и необходимо не только помогать друг другу, но и доносить до сторон, до тех людей, которые никогда не были в суде, чтобы они понимали, что происходит, поэтому мы открыты, делимся нашим опытом не только с узким кругом специалистов, но и делаем его публичным достоянием, мне кажется, это правильная позиция.
— отметил Александр Джабурия.

С 2016 года в Украине действует смешанная система исполнения судебных решений. Наряду с государственным функционирует институт частных исполнителей, и в настоящее время парламентом рассматривается вопрос о полной передаче полномочий по исполнению судебных решений в сторону частного исполнительного производства.

Мы не знаем, какую полемику займет парламент в этом вопросе, возможно, государственный исполнитель как структура канет в Лету, но тем не менее, тот период, который нам отведен для того, чтобы это законодательство изменилось, мы будем сотрудничать и будем помогать, будем консультировать управление юстиции, потому что главная цель – это не решение на бумаге, это исполнение судебного решения, и тогда это настоящая справедливость.
— добавил Александр Джабурия.

Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве

Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось в ходе очередного семинара, в котором приняли участие работники юридических служб территориальных и центральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций Одесской области. Заместитель председателя Пятого апелляционного административного суда Нина Вербицкая рассказала об особенностях рассмотрения дел при участии органов государственной исполнительной службы.

Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве

Это полезно для нас, потому что мы получаем проблемные вопросы, и для органов государственной исполнительной службы, потому что они задают вопросы, которые важны в их работе. Мы должны общаться друг с другом, потому что каждый должен быть услышан, не только в судебном заседании, но и в рамках семинаров, тематических совещаний. Тема, которая была рассмотрена на сегодняшнем семинаре составляет значительную категорию дел, поэтому по данному вопросу возникает много проблем.
— поделилась Нина Вербицкая.

Так же в ходе семинара по случаю прошедшего Дня юриста Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области были отмечены лучшие специалисты региона. Благодарность получил председатель и коллектив Пятого апелляционного административного суда. 

Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве

Хотелось бы выделить каждого сотрудника Пятого апелляционного административного суда отдельно, но это очень сложно. Мы вручили благодарность председателю суда, потому что только с таким руководителем может быть сотрудничество с другими органами. Он вносит очень большой вклад в развитие нашего юридического общества, которое охватывает Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области.
— добавил Руслан Сауляк.

Дынный вид сотрудничества между институциями является надежным путем утверждения принципов верховенства права.

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Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
Главное теруправление юстиции в Одесской области и Пятый апелляционный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве
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