Более тысячи детей побывали на одесской Митрополичьей ёлке

Каждый год по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела Одесская епархия Украинской православной церкви проводит для детей традиционную Митрополичью елку «Вифлеемская звезда». В этом году праздничное мероприятие состоялось в Одесском академическом театре оперы и балета при поддержке Одесского областного совета и губернатора Максима Куцего. На праздник были приглашены тысячи детей из воскресных школ города и области, а также дети-сироты переселенцы и дети участников боевых действий на востоке Украины.

В музыкальном рождественском спектакле приняли участие творческие коллективы города Одессы и области. Режиссером праздничного действия уже не первый год является руководитель Одесского городского дворца детского и юношеского творчества Лариса Стрельцова.

Мы готовились более полугода к этой особенной программе, которую мы очень любим, очень ценим, понимаем, как она важна и для взрослых, и для детей, и для нашего духовного начала. Мне очень приятно, что очень многие коллективы нашего города, лучшие коллективы, отозвались на нашу просьбу и приняли участие в нашей программе. Это очень кропотливая работа, когда нужно связать все воедино – и вокал, и хореографию, но дети не подвели ни одни слова. Одесса богата талантами, и каждый год открывает свои новые звездочки. Спасибо, что митрополит Агафангел инициировал и поддерживает эту программу, которую мы с гордостью называем Митрополичьей елкой,

- рассказывает Лариса Стрельцова.

Каждый год для постановки музыкального рождественского спектакля создается новый сценарий, который готовит Отдел религиозного образования и катехизации Одесской епархии во главе с протоиереем Дмитрием Яковенко.

Написание сценария - это целая история, с ним связано много трудов, бессонных ночей, каждое слово шлифуется, выверяется, делается таким, чтобы сразу доходило до сердца человека. Идеи мы находим по-разному. Бывает кто-то подскажет, или кто-то прочитает интересную книгу, или просто где-то что-то увидит, таким образом формируется идея, на которую мы нанизываем музыкальные номера, песни, стихи, и получается красиво, интересно, - рассказывает протоиереем Дмитрий Яковенко.

В спектакле были задействовано около 600 детей. Несмотря на то, что для репетиции на главной сцене было отведено совсем немного времени, юные артисты чувствовали себя здесь очень уверенно и свободно. Исполнительница главной роли Катерина Ускова участвует в рождественской программе уже четвертый раз. Она профессионально занимается вокалом и давно работает с коллективом Одесского городского дворца детского и юношеского творчества.

Когда я впервые вышла на сцену, я вся трусилась, боялась, для меня это было страшно. Но потом я поняла, что выступление не должно быть наигранным, а нужно отдавать всю энергию людям, поэтому я начала импровизировать, и теперь у меня все получается,

- поделилась Катерина.

Юная Аня Коваленко, так же исполнительница одной из главных ролей, рассказала, что ей очень легко работать с коллективом участников спектакля.

Каждый раз, когда мы выступаем, мы прилагаем очень много стараний и каждая роль играется с большим вниманием, большим усилиями, чтобы понравиться зрителям. У нас очень дружный коллектив, мы всегда куда-то ходим вместе, ездим на фестивали, дружим,

- поделилась Аня.

В рождественский сюжет были включены вокальные и хореографические номера. В завершении программы прозвучали традиционные украинские колядки, дополненные украинскими народными танцами.

Одесский областной совет мира счастлив, что стал участником такого грандиозного события. Это очень красивое мероприятия, одним из его главных участников стал заслуженный артист Украины, почетный член президиума Совета мира Валерий Кузнецов. Большая радость, что на этой сцене удалось всех объединить, это очень яркое событие для нашего города, и многие благая лета нашему митрополиту Агафангелу и всей его команде за такую прекрасную программу,

- отметила председатель Одесского областного совета мира Тамила Афанасьева.

По завершению спектакля на сцену поднялся митрополит Агафангел и обратился с приветственным словом.

Присутствуя, сопереживая и сорадуясь на этой программе с участием замечательных талантов нашей одесской земли, мы получили духовный заряд, который станет источником вдохновения каждого из нас и воплощением в жизнь идеалов гуманизма, добра, счастья, любви, благополучия и сострадания, и милосердия. То, что мы сегодня слышали и видели – это действительно красота, которая спасает наши человеческие души в дни испытаний, переживаний,

- отметил в своем выступлении Владыка Агафангел.

Митрополит поблагодари участников и организаторов спектакля, и пожелал всем добра, мира и благополучия. Так же по традиции все маленькие зрители и артисты получили рождественские подарки.