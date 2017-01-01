Президент инициирует введение в Конституцию возможности отзыва парламентариев

Президент Украины Петр Порошенко поставил вопрос о разработке правил и механизма отзыва депутатов Верховной Радя по инициативе избирателей.

Как сообщает издание «УНИАН», такой документ зарегистрирован на сайте президента.

По мнению Петра Попрошенко, это нововведение

«…преследует цель усиления и повышения эффективности контроля избирателей за работой народных депутатов Украины!»

Президент поручил Конституционной комиссии рассмотреть данный вопрос. В дальнейшем же, по его мнению, к рассмотрению и выработке механизмов этого нововведения необходимо подключить представителей политических сил, государственных органов и институтов гражданского общества.

Отметим, что о необходимости введение в Основной закон Украины возможности отзыва депутатов Парламента в обществе активно обсуждается уже более двадцати лет и имеет большой общественный резонанс.

В первую очередь, потому, что после избрания депутат Верховной Рады сами избиратели не имеют никакого реального влияния на его деятельность. И все, что огни могут сделать, это не выбрать его снова. Но этой возможность и приходится ждать до следующих выборов.

К тому же, после того, как лидеры парламентские фракции получили возможность в определенных случаях лишать парламентариев депутатских мандатов, острота данного вопроса еще более возросла.

Ведь, по мнению многих институтов гражданского общества, отсутствие возможности отзыва депутатов избирателями является прямым нарушением Конституции, где прямо говориться, что носителем власти в Украине является народ.