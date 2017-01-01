 
Информация к новости
  • Просмотров: 60
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)

Категория: Новости / История и культура

Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)

7 января после завершения праздничной Божественной литургии в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе митрополит Одесский и Измаильский  Агафангел поехал в Одесскую областную детскую клиническую больницу, чтобы поздравить маленьких пациентов со светлым праздником Рождества Христова.

Митрополит Агафангел посетил онкогематологическое, невролгическое и кардиологическое отделения, где поздравил детей с праздником и вручил им подарки – сладости, игрушки и наборы канцелярских принадлежностей, необходимых для обучения в школе. Владыка пожелал детям скорейшего выздоровления, подчеркнув, что он будет усердно молиться Богомладенцу об исцелении всех пациентов этой больницы, а также о родителях, которые заботятся о своих больных детях.

Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)Для маленьких пациентов воспитанники детской воскресной школы "Преображение" и протодиаконский хор Одесской епархии исполнили духовные песнопения и Рождественские колядки.

Митрополит Агафангел поблагодарил за заботу и внимание коллектив лечебного заведения, отметив, что не смотря на мизерную зарплату, отсутствие порой самых необходимых лекарств и современного медицинского оборудования, врачи и медицинские сестры прилагают все усилия, чтобы вылечить больных детей, добрым словом поддержать их родителей, создавая теплую душевную обстановку в каждой палате.

Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)Владыка выразил надежду, что эти тяжелые времена для нашей страны, наконец-то, завершатся, труд врачей станет цениться, и власти будут уделять достаточное внимание сфере здравоохранения.

Галерея

prev

Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)
next
и ещё фотографии ›

Источник: Православная Одесса



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 