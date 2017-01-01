Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов детской областной больницы с Рождеством Христовым (фото)

7 января после завершения праздничной Божественной литургии в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел поехал в Одесскую областную детскую клиническую больницу, чтобы поздравить маленьких пациентов со светлым праздником Рождества Христова.

Митрополит Агафангел посетил онкогематологическое, невролгическое и кардиологическое отделения, где поздравил детей с праздником и вручил им подарки – сладости, игрушки и наборы канцелярских принадлежностей, необходимых для обучения в школе. Владыка пожелал детям скорейшего выздоровления, подчеркнув, что он будет усердно молиться Богомладенцу об исцелении всех пациентов этой больницы, а также о родителях, которые заботятся о своих больных детях.

Для маленьких пациентов воспитанники детской воскресной школы "Преображение" и протодиаконский хор Одесской епархии исполнили духовные песнопения и Рождественские колядки.

Митрополит Агафангел поблагодарил за заботу и внимание коллектив лечебного заведения, отметив, что не смотря на мизерную зарплату, отсутствие порой самых необходимых лекарств и современного медицинского оборудования, врачи и медицинские сестры прилагают все усилия, чтобы вылечить больных детей, добрым словом поддержать их родителей, создавая теплую душевную обстановку в каждой палате.

Владыка выразил надежду, что эти тяжелые времена для нашей страны, наконец-то, завершатся, труд врачей станет цениться, и власти будут уделять достаточное внимание сфере здравоохранения.