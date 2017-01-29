Викимарафон в Одессе: создаём свободную энциклопедию вместе (фото)

Мы живём в эпоху информационных технологий, когда практически каждый человек на планете независимо от возраста, профессии и страны проживания ежедневно нуждается в той или иной информации.
Разумеется, очень важно, чтобы эта информация была лаконичной и достоверной, а доступ к ней – неограниченным и бесплатным. Но разве такое возможно? И мы с уверенностью отвечаем – да! Ведь речь идёт об известной во всём мире Википедии.
Википедия – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Само название произошло от двух слов wiki («вики» в переводе с гавайского означает быстро) и encyclopedia («энциклопедия»)
Каждый год общественной организацией «Викимедиа Украина» проводится ряд всевозможных мероприятий, направленных на популяризацию сотрудничества с образовательными учреждениями Украины. В 13-годовщину украинской Википедии Одесса впервые присоединилась к всеукраинскому Викимарафону, который в этом году прошёл с 28 по30 января.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» давно зарекомендовал себя центром проведения различных научных и образовательных мероприятий. Вот и в этот раз встреча, посвящённая образовательной программе Википедии, прошла в стенах НУ «ОЮА» на базе Научной библиотеки университета. На мероприятии присутствовали студенты одесских вузов, опытные википедисты, которые пришли поделиться своими знаниями с теми, кто только начинает открывать для себя Википедию, а также представители региональных СМИ.
Организатором мероприятия в Юракадемии выступила Научная библиотека университета. Как рассказала активистка Одесского Викимарафона библиотекарь 1 категории Надежда Зубченко, подготовка к этому мероприятию заняла не один день, однако полученный результат превзошёл все ожидания. «В этом году Одесса впервые принимает участие во всеукраинском Викимарафоне и мы очень серьёзно готовились к проведению этого мероприятия – связывались с представителями общественной организации «Викимедиа Украина», детально продумывали программу и, собственно, рассылали приглашения на встречу. Важно отметить, что нас всесторонне поддерживало руководство университета и лично его президент Сергей Васильевич Кивалов. Именно благодаря его поддержке научной библиотеке удалось реализовать так много важных и интересных образовательных проектов», - отметила Надежда Зубченко.
Перед собравшимися с докладом выступил опытный википедист, сотрудник научно-исследова
«Образовательная программа Википедии в последние годы приобрела очень широкое распространение во всем мире. Наиболее важной составляющей данной образовательной программы является замена написания рефератов, курсовых работ и других традиционных письменных работ написанием или редактирование статей на соответствующие темы в Википедии. Это позволит увеличить качество самостоятельной работы студента и стимулировать его познавательные навыки, ведь в отличие от курсовой работы или реферата, которую проверяет только преподаватель, статья в Википедии становится достоянием общественности, а поэтому требует большей ответственности и профессионализма», - рассказал Юрий Батан.
Также к мероприятию присоединился представитель «Викимедиа Украина» Анатолий Луцюк.
«Кроме ежегодного Викимарафона общественная организация «Викимедия Украина» проводит множество различных образовательных мероприятий. Не так давно прошёл конкурс под названием: «Вики любит памятники» и очень много пользователей Википедии откликнулось на наш призыв присылать фотографии памятников своих населённых пунктов. Также мы с группой студентов ездили по Буджаку – фотографировали и собирали факты про села и посёлки Одесской области, информации про которые ещё нет в Википедии. Студенты охотно принимают участие в подобных мероприятиях, ведь для них очень важно внести собственный вклад в развитие украинской Википедии», - подчеркнул Анатолий Луцюк.
На протяжении дня студенты под опытным руководством наставников-вики
Национальный университет «Одесская юридическая академия» уверенно развивается в направлении внедрения новейших технологий в образовательный процесс. За последний год было значительно увеличено представительств