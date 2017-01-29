Викимарафон в Одессе: создаём свободную энциклопедию вместе (фото)

Мы живём в эпоху информационных технологий, когда практически каждый человек на планете независимо от возраста, профессии и страны проживания ежедневно нуждается в той или иной информации.

Разумеется, очень важно, чтобы эта информация была лаконичной и достоверной, а доступ к ней – неограниченным и бесплатным. Но разве такое возможно? И мы с уверенностью отвечаем – да! Ведь речь идёт об известной во всём мире Википедии.

Википедия – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Само название произошло от двух слов wiki («вики» в переводе с гавайского означает быстро) и encyclopedia («энциклопедия») . Главным принципом Википедии является возможность редактирования и дополнения её материалов самими пользователями. Будучи запущенной в 2001 году, на сегодняшний день Википедия является самым крупным и наиболее популярным справочником в Интернете. Владельцем сайта является американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 39 региональных представительств, среди которых и представительств о в Украине.

Каждый год общественной организацией «Викимедиа Украина» проводится ряд всевозможных мероприятий, направленных на популяризацию сотрудничества с образовательными учреждениями Украины. В 13-годовщину украинской Википедии Одесса впервые присоединилась к всеукраинскому Викимарафону, который в этом году прошёл с 28 по30 января.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» давно зарекомендовал себя центром проведения различных научных и образовательных мероприятий. Вот и в этот раз встреча, посвящённая образовательной программе Википедии, прошла в стенах НУ «ОЮА» на базе Научной библиотеки университета. На мероприятии присутствовали студенты одесских вузов, опытные википедисты, которые пришли поделиться своими знаниями с теми, кто только начинает открывать для себя Википедию, а также представители региональных СМИ.

Организатором мероприятия в Юракадемии выступила Научная библиотека университета. Как рассказала активистка Одесского Викимарафона библиотекарь 1 категории Надежда Зубченко, подготовка к этому мероприятию заняла не один день, однако полученный результат превзошёл все ожидания. «В этом году Одесса впервые принимает участие во всеукраинском Викимарафоне и мы очень серьёзно готовились к проведению этого мероприятия – связывались с представителями общественной организации «Викимедиа Украина», детально продумывали программу и, собственно, рассылали приглашения на встречу. Важно отметить, что нас всесторонне поддерживало руководство университета и лично его президент Сергей Васильевич Кивалов. Именно благодаря его поддержке научной библиотеке удалось реализовать так много важных и интересных образовательных проектов», - отметила Надежда Зубченко.

Перед собравшимися с докладом выступил опытный википедист, сотрудник научно-исследова тельской части Национального университета «Одесская юридическая академия» Юрий Батан. Свою активность в Википедии он начал ещё с 11 класса школы и за вот уже 7 лет создал 291 страницу, 101 статью и внёс более 7 тысяч правок в украинской, русской, английской и других версиях Википедии, имеет статус патрульного в украинском и русском её сегмете.

«Образовательная программа Википедии в последние годы приобрела очень широкое распространение во всем мире. Наиболее важной составляющей данной образовательной программы является замена написания рефератов, курсовых работ и других традиционных письменных работ написанием или редактирование статей на соответствующие темы в Википедии. Это позволит увеличить качество самостоятельной работы студента и стимулировать его познавательные навыки, ведь в отличие от курсовой работы или реферата, которую проверяет только преподаватель, статья в Википедии становится достоянием общественности, а поэтому требует большей ответственности и профессионализма», - рассказал Юрий Батан.

Также к мероприятию присоединился представитель «Викимедиа Украина» Анатолий Луцюк.

«Кроме ежегодного Викимарафона общественная организация «Викимедия Украина» проводит множество различных образовательных мероприятий. Не так давно прошёл конкурс под названием: «Вики любит памятники» и очень много пользователей Википедии откликнулось на наш призыв присылать фотографии памятников своих населённых пунктов. Также мы с группой студентов ездили по Буджаку – фотографировали и собирали факты про села и посёлки Одесской области, информации про которые ещё нет в Википедии. Студенты охотно принимают участие в подобных мероприятиях, ведь для них очень важно внести собственный вклад в развитие украинской Википедии», - подчеркнул Анатолий Луцюк.

На протяжении дня студенты под опытным руководством наставников-вики педистов писали и редактировали свои первые статьи для самого популярного интернет-справоч ника на планете. Благодаря активности студентов одесской Юракадемии своя страничка на Википедии появилась и у факультета психологии, политологии и социологии НУ «ОЮА». Ну а под конец участники Викимарафона получили поощрительные призы – сувениры от общественной организации «Викимедиа Украина».

Национальный университет «Одесская юридическая академия» уверенно развивается в направлении внедрения новейших технологий в образовательный процесс. За последний год было значительно увеличено представительств о нашего университета в сети Интернет посредством совершенствовани я официального веб-сайта, а также создания и продвижения официальных страниц университета в социальных сетях. И такие прогрессивные изменения не остались незамеченными – в 2016 году Одесская Юракадемия заняла лидирующие позиции среди юридических вузов на постсоветском пространстве по версии престижного международного вебометрического рейтинга Webometrics. Руководство университета прикладывает все возможные усилия для того, чтобы интегрировать отечественную науку в мировое научное сообщество. Многие инновационные идеи удалось реализовать посредством функционированию научной библиотеки Национального университета «Одесская юридическая академия», которая является самой крупной юридической библиотекой в Украине. Благодаря кропотливому и слаженному труду сотрудников библиотеки по составлению онлайн-репозитар ия научных работ удалось значительно повысить показатель цитирования отечественных учёных за рубежом.