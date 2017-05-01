До начала учебного года в Одессе приведут в порядок все школьные пожарные водоёмы

Об этом в ходе заседания профильной комиссии горсовета сообщил директор департамента оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Григорий Зубов.

Всего на реализацию данного проекта будет затрачено около 5,4 миллионов гривен. При этом, часть этих средств пойдет на восстановление таких объектов, как говориться «с нуля», а часть на капитальные ремонты тех из них, которые находятся в действующем состоянии.

Напомним, что восстановление пожарных водоемов является необходимым условием для обеспечения правил противопожарной безопасности. К сожалению, ситуация с ними весьма плачевна. Как показывает практика, именно отсутствие пожарных водоемов является одной из главных проблем при проведении противопожарных мероприятий.

Еще одной проблемой является припаркованный практически повсеместно транспортные средства, которые мешают пожаренной технике подъехать непосредственно к месту возгорания. Как планируется решить эту проблему, пока неизвестно.