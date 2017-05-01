В Одессе стартовал второй всеукраинский литературный фестиваль

Уже второй год в Национальном университете «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА») собираются молодые таланты, чтобы принять участие во всеукраинском литературном фестивале «Видродження поезий-2017».

Идея проведение такого фестиваля возникла у общественной организации «Информ-Культрозквит», а поддержал идею и помог воплотить ее в жизнь президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов и Украинская морская партия.

Как подчеркнул президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов, в наше непростое время особая помощь и поддержка требуется талантливой молодежи, которая в будущем составит основу государства. Дать возможность способным, инициативным ребятам проявить себя, показать свои возможности, помочь им получить достойное образование – такова приоритетная позиция лидера Украинской морской партии, президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова.

Фестиваль будет проходить два дня. Судить конкурсантов собралось солидное жюри – педагог, писатель поэт, председатель общественной организации «Информ-Культрозквит» Елена Полищук, писатель, поэт, организатор многих фестивалей Светлана Кругловская, основатель международного Союза Аристократов князь Валерий Рокоци-Цыцак, детские писатели и поэты.

А пока конкурсанты готовятся к своим номерам. Как и в прошлом году, в фестивале принимают участие школьники и студенты из разных городов Украины – Одессы, Львова, Винницы, Луганска, Закарпатья. Один из соискателей прибыл в наш южный город из Сирии.

Ребята будут петь, танцевать, исполнять стихи собственного сочинения и известных украинских поэтов. Каждый из них имеет еще много интересных увлечений и способностей. Кто-то занимается живописью, кто-то танцует, кто-то показывает отличные результаты в плавание.

Всего в двухдневном поэтической фестивале примут участие около сотни человек, причем без ограничения возраста. Есть здесь и школьники-первоклашки, и студент одесского технического колледжа 24 лет.

Результаты конкурса объявят через три недели. Вручение наград состоится 10 июня в том же помещении НУ «ОЮА». Лучшие авторские произведения увидят свет в литературно-художественном альманахе «Видродження поезий-2017».