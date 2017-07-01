Обвиняемые по делу «2 мая» останутся под стражей еще на месяц

Такое решение принял накануне черноморский городской суд.

На состоявшихся накануне слушаниях суд продлил содержание под стражей еще на тридцать дней Сергею Долженкову, Владиславу Романюку, Сергею Корчинскому, Максиму Сакаулову и Евгению Нефедову.

Отметим, что обвиняемые находятся под стражей уже более трех лет, и за это время судебные слушания начинаются сначала вот уже три раза.

При этом «активисты» уже неоднократно ясно и наглядно давали понять судьям, что ни при каких обстоятельствах не допустят освобождения обвиняемых.

А поскольку за три года окончание судебных слушаний не просматривается даже в отдаленной перспективе, то если дело так пойдет дальше, обвиняемым, похоже, предстоит «сидение» в СИЗО, что называется, до скончания века.

Если, конечно, политическая ситуация в Украине не совершит очередной «пердимонокль».