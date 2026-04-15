Кремль может замедлить усиление контроля над интернетом из-за недовольства пользователей и падения рейтинга главы России Владимира Путина, в частности из-за ограничений Telegram.

Источник: Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники

Детали: По их данным, инициативы ФСБ по ужесточению контроля над интернетом вызвали опасения среди части российских чиновников, которые предупреждают о политических и экономических рисках таких шагов.

На этом фоне власти могут замедлить ограничения, что позволит Telegram и дальше работать в России.

Журналисты отмечают, что недовольство из-за перебоев связи и ограничения доступа к цифровым сервисам может влиять на снижение рейтинга главы Кремля.

Дословно: "Это создаёт проблему для Кремля, который пытается контролировать общественные настроения накануне парламентских выборов в России, запланированных на сентябрь. Это также подрывает официальные нарративы о том, что общество остаётся объединённым вокруг Путина в конфликте с Украиной, который продолжается уже пятый год".

Детали: Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос Bloomberg о комментарии. Однако на брифинге 14 апреля для российских журналистов он заявил, что работа интернета в России будет полностью нормализована, когда исчезнет необходимость в мерах безопасности.

Что предшествовало:

10 апреля государственный всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение уровня одобрения деятельности главы Кремля Владимира Путина.

По данным опроса, с 30 марта по 5 апреля этот показатель составил 67,8%, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем в предыдущем исследовании 19-22 марта.

Таким образом, по данным ВЦИОМ, это самый низкий уровень поддержки Путина с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Ниже он был только перед войной — тогда показатель составлял 64,3%, а после 24 февраля не опускался ниже 70%.

Напомним:

Отключения интернета в России происходят с мая 2025 года. По итогам прошлого года РФ стала мировым лидером по количеству таких шатдаунов. Согласно подсчётам Top10VPN, отключения составили 37 166 часов и затронули практически всё население страны — 146 млн человек. В среднем ограничения вводятся в 63 регионах ежедневно.

14 марта о "временных сложностях" с мобильным интернетом начали предупреждать жителей Подмосковья, 17 марта — жителей Санкт-Петербурга, 18 марта SMS-сообщения начали приходить жителям Москвы.

Такие ограничения применяют якобы "в целях обеспечения мер безопасности".

