Візит солідарності та віри: євангелічно-лютеранські громади Одещини прийняли делегацію з Німеччини

З 10 по 12 квітня євангелічно-лютеранські громади Одещини стали місцем особливої зустрічі — до регіону з дружнім візитом прибула представницька делегація з церковного округу Oderland–Spree (Німеччина). Цей візит став важливим свідченням міжнародної підтримки українців у час війни, а також прикладом живої християнської солідарності, що долає кордони.

До складу делегації увійшли оберсуперінтендант Frank Schürer-Behrmann, бургомістр міста Франкфурт-на-Одері Claus Junghanns, менеджер соціальних медіа Бундестага Saskia Heller, диякон Римсько-католицької церкви Rene Pachmann, синодал і член Ради церковного округу Clemens Tründelberg, пастор Wolfgang Krautmacher та представник Gustav-Adolf-Werk Michael Tybussek.

Головною метою візиту стала підтримка євангелічно-лютеранських громад Півдня України, а також українців, які постраждали від війни. Протягом трьох днів делегація мала змогу безпосередньо ознайомитися з життям і служінням громад, поспілкуватися з вірянами та переселенцями, а також побачити реальні виклики, з якими стикаються українці щодня.

Одним із важливих пунктів програми стало відвідування громади в Петродолинському. Тут гості зустрілися з внутрішньо переміщеними особами з Херсонщини, які знайшли прихисток на території церкви. Сьогодні ці люди не лише отримують допомогу, а й стали активною частиною громади — беруть участь у богослужіннях, соціальних ініціативах та волонтерській діяльності. Ця зустріч стала емоційно насиченою та показала силу єдності і взаємопідтримки.

У Новоградківці делегація ознайомилася з планами будівництва нової церкви — символу розвитку і надії навіть у складні часи. Гості поспілкувалися з керівником громади, обговорили перспективи розвитку парафії та можливі напрямки подальшої співпраці.

Окреме місце у програмі зайняло знайомство з Одеса. У суботу для гостей була організована екскурсія містом, яка дозволила не лише відчути його історичну та культурну атмосферу, а й краще зрозуміти контекст життя регіону в умовах війни.

Кульмінацією візиту стало святкове богослужіння у Кірсі Святого Павла, яке відбулося у неділю. У цей день представники делегації мали можливість звернутися до вірян із проповідями, розділити спільну молитву та піднести прохання за мир. Богослужіння стало справжнім духовним єднанням, у якому відчувалася підтримка братів і сестер з-за кордону.

Візит делегації з Німеччини став не лише жестом солідарності, а й конкретною підтримкою численних соціальних і дияконічних проєктів, які реалізуються громадами Півдня України. У складний час такі зустрічі надихають, додають сил і нагадують: Україна не самотня у своїй боротьбі.

Від імені громад Півдня України було висловлено щиру подяку гостям за цей візит, за щире серце, відкритість і готовність допомагати. Особливо цінною є підтримка, що проявляється не лише словами, а й конкретними справами.

«Цей візит залишив по собі не лише теплі спогади, але й нові зв’язки, які, без сумніву, стануть основою для подальшої співпраці та спільних ініціатив. Дякуємо Богові за нових друзів, за єдність у вірі та за надію, яка об’єднує серця навіть у найтемніші часи», – написав у своєму facebook пастор Олександр Гросс.







