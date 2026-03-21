Вчора завершився робочий візит української делегації до Гельсінкі, який відбувся на запрошення Євангелічно-лютеранської церкви Фінляндії. У складі делегації — єпископ Павло Шварц, пастор Олександр Гросс, та представниця дияконічного служіння з Харкова Юлія Кругла.

Під час перебування у Фінляндії українські гості взяли участь у презентації церковного життя в Україні для громад фінської церкви. Захід відбувся в Olarin Kirkko та зібрав близько 50 учасників, більшість з яких долучилися онлайн. Українська сторона представила своє служіння, розповіла про виклики воєнного часу та ключові соціальні й духовні проєкти.

Окрім цього, делегація НЕЛЦУ провела робочу вечерю з керівництвом церкви, а також відвідала громади у містах Гельсінкі, Еспоо та Ванта. Особливе враження справила активність парафій, які щоденно реалізують численні ініціативи для людей різного віку та національностей.

«Деякі громади нагадували справжній мурашник — сім днів на тиждень там відбувається безліч подій і служінь для різних поколінь та етнічних груп. Це яскравий приклад того, яку важливу роль може відігравати церква в суспільстві», — зазначив один пастор Олександр Гросс

Українська сторона висловила щиру вдячність фінським пасторам за теплий прийом, відкритість до партнерства та підтримку України у складний воєнний час.

«Ми вдячні за щиру зацікавленість, солідарність з Україною та готовність будувати спільне служіння. Дякуємо Богу за хороших друзів», — підкреслив пастор Олександр Гросс.

Візит став важливим кроком у зміцненні міжнародної співпраці та духовної підтримки між громадами двох країн.



