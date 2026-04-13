Организация финансиста Джорджа Сороса “захватила” власть в Венгрии, заявил американский миллиардер Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х, комментируя публикацию сына Сороса Александра об итогах венгерских выборов в парламент. В частности, Сорос-младший отметил, что народ Венгрии “вернул себе свою страну” после победы оппозиционной партии “Тиса”.
Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По результатам обработки 98,63% голосов праволиберальная партия “Тиса” евродепутата Петера Мадьяра получила 138 из 199 мест в государственном собрании. В свою очередь правящей коалиции “Фидес” и Христианско-демократической народной партии досталось 56 мандатов (в предыдущем созыве было 135). Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение, поздравил партию “Тиса” с победой и пообещал “не сдаваться”. Он должен покинуть пост премьера, который занимал с 2010 года. Орбан являлся одним из последних союзников президента РФ Владимира Путина. После полномасштабного вторжения российской армии в Украину он тормозил и накладывал вето на пакеты санкций в отношении России, а также продолжал закупать нефть и газ из РФ по трубопроводу “Дружба”.
“Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства”, — подчеркнул Александр Сорос.