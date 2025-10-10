Премьер Венгрии Виктор Орбан отличился очередным антиукраинским заявлением. По его словам, украинская разведка следит за венграми и проникла в оппозиционную партию "Тиса", которую он назвал "проукраинской".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Орбана в сети Х.

"Они проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам (партии "Тиса" - ред.), чтобы помочь им получить здесь власть. Когда-то мы говорили: "русские уже в кладовке", теперь мы должны сказать: "украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не оставим этого без внимания!" - написал глава венгерского правительства.

Он также утверждает, что Украина предоставила партии "Тиса" такие возможности, которые действительно нужны для ее успешной избирательной кампании.