В Невшательском озере в Швейцарии более тысячи очень хорошо сохранившихся керамических предметов и мечей периода 20-50 гг. н.э. Вероятно, они предназначались для одного из римских лагерей, но перевозившее предметы судно потерпело крушение.

Первоначально археологи Фабьен Лангенеггер и Жюльен Пфиффер держали впечатляющую находку в секрете, чтобы ее не разграбили.

"Мы оба с осторожностью приблизились к этой груде, которая могла быть складом мин, оставшихся со времен Второй мировой войны. Но когда я включил подсветку фотоаппарата, проявился характерный терракотовый цвет. Взглянув на несколько разбитых тарелок, мы поняли, что эта находка необычна", – вспоминает Жюльен Пфиффер в интервью Euronews.

По его словам, корабль, перевозивший груз, вероятно, затонул между 20 и 50 гг. н.э. Сейчас ученые анализируют остатки пищи, найденные в керамических сосудах.

Впечатляющая находка в Невшательском озере в Швейцарии @ Fondation Octopus

Подводный археолог в Невшательском озере @ Octopus Foundation

"Мы зависли на месте на несколько минут. В тот момент, наблюдая за Фабьеном, я понял, что мы находимся в очень необычной ситуации", – рассказывает Жюльен Пфиффер.

Находка была сделана в конце ноября 2024 года, но долгое время держалось в секрете, чтобы избежать мародерства.

Съемки с беспилотника, показавшие темное пятно в воде Невшательского озера, которое стало более прозрачным в последние годы, послужили импульсом для погружения – ученые подозревали, что на дне находится затонувшее судно. Изучение находки длилось две недели в 2025 году и почти месяц в 2026 году. Подводные археологи из Фонда "Осьминог" обнаружили более 1000 предметов.

Эта монета лежала на дне Невшательского озера @ Fondation Octopus

Догадки о кухонной утвари и легионерах

Предполагается, что речь идет о грузовом судне, которое должно было доставить в римский лагерь кухонную утварь, изготовленную в Швейцарии. Один из ящиков был датирован 17 годом нашей эры.

Обломки самого судна пока не найдены. В последние десятилетия римские корабли были обнаружили в немецкой реке Рейн и во французской Роне.

Также были найдены предметы, относящиеся к снаряжению легионеров – а именно два гладиаторских меча, кинжал, пряжка ремня и фибула. По мнению команды археологов, они свидетельствуют о том, что корабль сопровождали легионеры. Учитывая количество найденных артефактов, груз мог предназначаться для легиона численностью около 6 тысяч человек.

Меч с деревянной рукоятью на дне Невшательского озера @ Fondation Octopus

Также была обнаружена плетеная корзина, которая, по словам археологов, "чудом сохранилась в озерном мелу и содержит группу из шести керамических предметов, которые отличаются по своему изготовлению от остального груза". Исследовательская группа предполагает, что это менее сложная посуда и пища матросов корабля.

Подводные археологи извлекают 2000-летний груз корабля @ Fondation Octopus

"Мы извлекли из воды все артефакты – чуть более тысячи, – которым грозила опасность быть поврежденными якорями или сетями или украденными мародерами. Сейчас эти артефакты очищаются и обрабатываются командой реставраторов на суше. По завершении этого этапа реставраторы смогут обсудить с археологами то, что они заметили, – объясняет Жюльен Пфиффер. – Реставраторы смогут распознать детали (например, производственные печати, следы пищи, защитные элементы, такие как солома между тарелками), которые нам очень трудно разглядеть в воде".

В настоящее время находки реставрируют и анализируют @ Fondation Octopus

Команда Фонда осьминогов готовит книгу и документальный фильм, которые будут опубликованы в 2027 году. Выставка впечатляющих находок будет организована в крупнейшем археологическом музее Швейцарии Laténium в Невшателе. Дата ее проведения пока не определена. А впереди еще много открытий: по словам команды Octopus, в океанах находится больше исторических артефактов, чем во всех музеях мира.





Источник