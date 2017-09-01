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  • Дата: Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36

В Черноморском порту «окопалась» бронетехника

Категория: Новости


В Черноморском порту «окопалась» бронетехника

Сегодня в черноморский порт въехали БТРы с морскими пехотинцами гаубичная батарея.

По имеющейся информации, эти действия проводятся в рамках проводимых по всей территории Украины военных учений «Несокрушимая стойкость-2017». Целью учений является отработка оборонительных боевых действий.

Учения являются своего рода ответом на российско-белорусские учения «Запад-2017» и продлятся до 15 сентября.

Министерство обороны просит население сохранять спокойствие при виде перемещаемых военных подразделений и бронетехники, не фотографировать военных и, особенно, воздержаться от запуска т.н.  дронов. Которые будут безжалостно сбиваться, а их владельцы - привлекаться к ответственности. 



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