В ближайшее время в Одессе будут установлены восемнадцать новых стеклянных остановочных комплексов

Об этом рассказал в ходке аппаратного совещания директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. По его словам, двенадцать из них будут установлены по линии 18-го трамвайного маршрута на Большом Фонтане.

Причем, принимая во внимание недостаток места, там будет реализован специальный проект комплексов без боковых стенок и укороченным козырьком, позволяющим совершать посадку и высадку пассажиров в непосредственной близости от трамвайного вагона.

Остальные, уже обычного типа «Отрада» будут установлены на Тираспольской площади, Заставе-1, улицах Мариинской и Давида Ойстраха, а также возле ГКБ№11.