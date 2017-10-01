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  • Дата: Вчера, 23:20
Вчера, 23:20

Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио

Категория: Новости


Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио

Основатель макотокай карате, самый молодой в мире сансэй 9 дана и президент мировой ассоциации этого вида спорта Пауло Балаффио уже второй раз посетил Одессу.

Сансэй Пауло Балаффио встретился с народным депутатом Украины и президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Киваловым и обсудил с ним перспективу проведения чемпионата Европы в Одессе.

 

Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио

 

Многие наши студенты уже сегодня показывают высокие достижения в разделе этого боевого вида искусства. Мы всегда развивали, и будем продолжать развивать, в первую очередь, студенческий спорт. Ведь со временем это перерастает в профессиональный спорт. Именно для этого мы создали современную спортивную инфраструктуру, которая является тренировочной базой для будущих чемпионов мира и Европы. Считаю, что у нас есть все возможности достойно принять чемпионат мира по Макотокай карате в Одессе в следующем году. Это будет историческое событие не только для нашего университета, города, но и для страны!
 — отметил Сергей Кивалов.

 

Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио

 

Также в рамках визита легендарный наставник провел мастер класс для всех желающих, показал собственную методику подготовки и рассказал о специфике этого уникального вида карате.

 

Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио

 

Этот стиль был основан много лет назад. В его основу легла эффективность. Объединения разума и силы и действия. На этих постулатах и держится макотокай карате. Быть сильным – значит быть полезным. Следует знать, как помогать другим людям.  Быть успешным во всех направлениях жизни, чтобы затем обучать детей – чистому разуму, здоровому телу. Таково обучение будущего поколения. А более взрослым людям мы хотим напомнить о самых важных и чистых ценностях, чтобы они не забывали и не теряли их никогда.
 — говорит основатель Макотокай карате Пауло Балаффио.

В этом месяце в спорткомплексе МГУ на 8-й станции Большого Фонтана прошел первый всеукраинский турнир по макотокай карате, где проходил отбор на Чемпионат Европы в Италии. По словам, Пауло в нашем городе отличные условия для подготовки сильных спортсменов и уникальное сочетание спортивной инфраструктуры на университетской базе. Кроме того, Балаффио прочитал лекции студентам Международного гуманитарного университета.

 

Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио

 

Вам повезло. Такая практика не развита и не обычна. В Италии не везде можно увидеть такие условия. Конечно, в европейских странах существует, но вам действительно очень повезло, что на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и МГУ есть такие спорткомплексы.
— рассказывает Пауло Балаффио.

 

Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио

 

В МГУ очень развито международное сотрудничество и сегодня  в стенах нашего университета проходит  очень знаковое событие для всего мира боевых искусств, для всего мира спорта – к нам приехал основатель макотокай карате Паоло Балаффио. Сенсей приехал, чтобы встретиться  с нашими студентами, рассказать им развитии и философии боевых искусств. Хотелось бы отметить, что наш университет тесно сотрудничает с федерацией макотокай карате. В университете создан центр боевой подготовки, на базе которого будущие специалисты в области права уже получают базовые навыки по самообороне, оттачивают свои умения под четким руководством именитых спортсменов.
— отметил Константин Громовенко, директор Института права, экономики и международных отношений МГУ.

В следующем месяце сразу несколько одесситов отправятся в составе сборной Украины на Чемпионат Европы по макотокай карате в Италию. Для наших спортсменов это будет первый международный турнир по этому виду спорта, но стремление к медалям и создание необходимых для подготовки условий повышают шансы наших каратистов на успех.

Галерея

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Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
Одессу посетил основатель Макотокай карате Пауло Балаффио
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