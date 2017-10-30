Костанди вернулся «домой»

Летом этого года по Одессе прокатился слух: со двора по ул. Пастера, 46 исчез памятник Кириаку Костанди (скульптор Зоя Ломыкина, архитектор Владимир Бреславец), установленный там в 2010 году в память о том, что художник жил в этом доме. Делалось предположение, что памятник был кем-то украден…

Позже выяснилось: памятник никуда не пропадал, никто его с постамента не воровал, просто гипс, из которого он был сделан, начал «сдавать», и было решено обновить памятник, отлив его из более прочного материала. Занимались этим скульпторы из нашей Грековки.

— Поначалу памятник был обследован, демонтирован, позже была отлита его точная копия из гораздо более прочного материала, чем гипс — полимерной массы с мраморной крошкой. Потом, когда масса застыла, памятник был отшлифован, — рассказал скульптор Андрей Ахтырский.

Обновленным памятником можно уже любоваться: он установлен на своем прежнем месте во дворе на ул. Пастера, 46. Квартиру в доме Навроцкого по улице Херсонской, 46 подарил К. Костанди купец Петракоккино — художник-любитель, бравший у живописца уроки. Самые ранние письма художнику, отправленные по этому адресу, датированы 1906 годом.

Кириак Костанди (1852-1921), — известный живописец, представитель импрессионизма, — родился в селе Дофиновке неподалеку от Одессы в семье греческого эмигранта К.К. Василькети, чье видоизмененное отчество (Константиниди), по-видимому, и стало основой фамилии Костанди. Девяти лет от роду он остался без отца, работал сидельцем в бакалейной лавке и винном погребке в Одессе. С 1868-го служил ретушером в фотомастерской. Учился в Рисовальной школе Одесского общества изящных искусств (1870-1874), а затем в петербургской Академии художеств (1874-1882). В 1885 году Костанди вернулся в Одессу, где и прожил всю жизнь, преподавал в Одесском художественном училище. После революции работал экспертом местной комиссии по охране памятников старины, участвовал в реорганизации училища и Музея изящных искусств.

Возвращение «домой» Кириака Костанди состоялось к 165-летнему юбилею художника. Напомним, кстати, что 2017 год объявлен в Одессе годом Костанди, в городе проходили различные мероприятия, посвященные художнику, а в День города на Аллее Звезд около Оперного театра была открыта и его именная звезда.