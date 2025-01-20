В Киеве 30 января ожидается +15 градусов.

В Киеве уже третий год не фиксируется климатическая зима — период, когда среднесуточная температура стабильно держится ниже 0°C. Это явление прямое следствие глобального потепления, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в 2022-2024 средняя температура зимнего периода в Киеве превышала 0°C.

Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии, объясняет, что рост средней температуры в Украине за последние 60 лет происходит в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Скорость потепления составляет 0,41 ° C за десятилетие, что даже превышает среднеевропейский показатель (0,34 ° C).

Проявления изменения климата



Зимой характерны резкие перепады от +5°C до -5°C, которые могут сопровождаться кратковременными волнами сильных морозов или вьюгами.

Нарушение экосистем: Отсутствие снежного покрова избавляет растения от естественной защиты от морозов.

Многие животные, включая барсуков, ежей и медведей, страдают от нарушения зимнего сна из-за недостатка «снежного одеяла».

Последствия для агросектора :

Дефицит снега уменьшает запасы влаги в почве, что приводит к снижению урожайности многих сельскохозяйственных культур. Погода стала "расшатанной".

Климатолог Краковская отмечает, что глобальное потепление сделало климат непредсказуемым:

Учащаются аномальные погодные явления.

Резкие изменения температуры приводят к инфраструктурным проблемам, в частности из-за сильных вьюг или морозов.

Как адаптироваться к изменениям климата

Экосистемы: Необходимо создавать искусственные укрытия для животных и принимать меры по защите растений.

Экономика: Усилить инвестиции в исследование адаптации сельского хозяйства к новым климатическим условиям.

Глобальные усилия: Уменьшение выбросов парниковых газов является ключевым для замедления процессов глобального потепления.

Таким образом, отсутствие климатической зимы в Киеве является еще одним сигналом о масштабных изменениях климата, требующих комплексного подхода на уровне государства, громад и международных организаций.

Отметим, по предварительному прогнозу, 30 января в Украине ожидается до +10+15 (в Киеве вероятно до +15), а на юго-западе даже и до +20 градусов тепла. Только в восточных областях где-то +5+9 градусов.

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