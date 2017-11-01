ЖКХ: живи, как хочешь

Верховная Рада наконец приняла закон о жилищно-коммунальных услугах. Этот законопроект был внесен в ВР еще в 2015 году. Но затем, после первого чтения, неоднократно отправлялся на доработку. И в результате только с четвертой попытки был принят в целом. Многочисленные поправки отвергались профильным комитетом, позицию которого докладывала народный депутат Алена Бабак. За поправки на табло появлялось в лучшем случае несколько десятков голосов. Стало очевидным, что заместитель главы профильного комитета Алена Бабак, которая и разрабатывала этот закон, действует в интересах олигархического клана. К примеру, закон о жилищно-коммунальных услугах вводит пеню за неуплату потребителем начисленной суммы. В ответ на вопрос о том, а как будет отвечать поставщик услуг, если не выполнит свои обязательства, Бабак ответила, что за невыполнение условий договора поставщик будет подвергаться штрафам. Однако пеня и штрафы это не одно и то же. Ведь штрафы пойдут в государственную казну, а не людям, не получившим услуги. А пеня будет взята из их кармана. Закон о жилищно-коммунальных услугах заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко народный депутат Алексей Гончаренко трактует, как прощание с ЖЭКами. Дескать, люди были у них в кабале. Но непонятно, в какую кабалу загонит потребителей новый закон. Уже сегодня люди с трудом выживают без субсидий. На этом же пленарном заседании был принят закон о перераспределении государственного бюджета страны на 2017 год. Тем самым было выделено 7,6 миллиарда гривен на субсидии, которых не хватило людям. В свое время Владимир Гройсман и социальный министр Андрей Рева, заявляли, что без субсидии никто не останется. Однако на финансирование этой услуги изначально закладывалась недостаточная сумма. К примеру, в проекте государственного бюджета на 2018 год на субсидии заложено каких-то 70 миллиардов гривен. Тогда как требовалось не менее 100 миллиардов. Госбюджет 2017 года поправили, однако никто не знает, что будет в 2018 году. Отопительный сезон в стране только начинается. И люди боятся, что останутся наедине со своими проблемами. Другими словами, им придется выживать, опираясь только на свои силы.