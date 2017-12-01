Строительство взлетной полосы в Одесском аэропорту возобновиться уже завтра

Кабмин принял решение о возобновлении строительсвта новой «взлетки».

По словам нардепа Алексея Гончаренко, премьер-министр Владимир Гройсман заявил об этом в присутствии Президента. Он отметил, что уже подписал соответствующее распоряжение и пообещал проследить за тем, как будут проходить строительные работы.

Напомним, что компания ООО Автомагистраль-Юг» начала строительные работы в конце ноября , но через несколько дней работы были по непонятным причинам заморожены.

Отметим, что проектная стоимость проекта составляет около 1,6 миллиарда гривен, из которых Кабмин выделил пока менее трети.

Предполагаемое время проведения работ- 2-2,5 года.