 
Информация к новости
  • Просмотров: 100
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Строительство взлетной полосы в Одесском аэропорту возобновиться уже завтра

Категория: Новости


Кабмин принял решение о возобновлении строительсвта новой «взлетки».

По словам нардепа Алексея Гончаренко,  премьер-министр Владимир Гройсман заявил об этом в присутствии Президента. Он отметил, что уже подписал соответствующее распоряжение и пообещал проследить за тем, как будут проходить строительные работы.

Напомним, что компания ООО Автомагистраль-Юг» начала строительные работы в конце ноября , но через несколько дней работы были по непонятным причинам заморожены.

Отметим, что  проектная стоимость проекта составляет около 1,6 миллиарда гривен, из которых Кабмин выделил пока менее трети.

Предполагаемое время проведения работ- 2-2,5 года.

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 