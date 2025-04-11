Пять стран ЕС и НАТО заявили о желании выйти из Оттавской конвенции 1997 года. чтобы развязать руки своим оборонным силам.

Пять европейских стран-членов НАТО - Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония - заявили о готовности выйти из Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей противопехотные мины. Этот шаг они мотивируют ростом военных угроз со стороны России и Беларуси и желанием предоставить своим армиям больше свободы в выборе вооружений. Выход из договора позволит им сформировать запас противопехотных мин. Решение пятерки подвергли критике некоторые их соседи и представители международных гуманитарных организаций.

В частности, Жиль Карбонье, вице-президент Международного комитета Красного Креста. По его мнению, пять стран пошлют "очень негативный сигнал тем, кто, будучи подписантом конвенции, находится в ситуации вооруженного конфликта". Карбонье допускает, что эти государства могут задаться вопросом, зачем им в этом случае продолжать придерживаться договора.

Сегодня участниками Оттавской конвенции являются свыше 160 стран и территорий, в том числе все члены ЕС. Россия, Китай, Индия, США и Израиль - среди тех, кто к конвенции не присоединился.

Противопехотные мины признаны негуманным средством ведения войны из-за огромной опасности для гражданского населения.

Согласно исследованию профильной группы Landmine Monitor, в 2024 году такие мины применялись армиями или военными группировками в Колумбии, Индии, Мьянме, Пакистане, на палестинских территориях и в ряде африканских стран.

Международное гуманитарное право не основывается на принципе взаимности, иначе это привело бы к нисходящей спирали. Жиль Карбонье.

Россия также использовала их в ходе войны в Украине, которая признана самой заминированной страной мира. Но это, считает Карбонье не дает права другим легализовывать этот вид оружия. Он напоминает, что "международное гуманитарное право не основывается на принципе взаимности, иначе это привело бы к нисходящей спирали".

В 2024 году ЕС официально подтвердил, что считает неприемлемым любое применение противопехотных мина - оружия, которое может поражать и спустя десятилетия после окончания конфликта. Пресс-служба ЕС напомнила, что с 2023 года блок выделил на гуманитарные нужды 174 миллиона евро, из которых 97 миллионов предназначены на разминирование.

При этом наблюдатели обратили внимание, что официальный Брюссель не подверг критике заявление пяти стран-членов ЕС о желании выйти из Оттавской конвенции.





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