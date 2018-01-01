Ликвидация нахалстроя на Преображенской

Предварительным выяснением оснований для возведения чердака над жилым помещением двухэтажного здания в историческом центре Одессы занялся лично мэр Геннадий Труханов.

Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области в 2016 году зарегистрировал декларацию о начале выполнения строительных работ по реконструкции нежилого помещения чердака под квартиру без изменения геометрических размеров фундаментов в плане. Однако жилое здание на Преображенской, 1 является памятником архитектурного значения, а потому право на осуществление его проверки находится в компетенции департамента ГАСИ. В соответствии с результатами проверки в ноябре 2017 года ГАСИ отменил декларацию, выданную департаментом при мэрии. Именно поэтому управление ГАСК направило все собранные по данному объекту материалы в Приморскую райадминистрацию, где 13 декабря 2017 года было принято решение "О приведении реконструированной части нежилого помещения чердака под квартиру, расположенного в жилом доме по адресу: г. Одесса, ул. Преображенская, 1 в первоначальное состояние".

На основании этого решения работники коммунальных предприятий под контролем представителей управления архитектуры и градостроительства провели работы по демонтажу сомнительной постройки.