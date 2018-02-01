Одесские националисты требуют защиты у польского Президента

Накануне несколько десятков местных «национал-патриотов» из числа националистических организаций «Свобода» и «Правый Сектор» провели пикет польского консульства.

Они выражали свой протест против принятого Сеймом нового закона об Институте национальной памяти, согласно которому, в частности, за отрицание преступлений украинских националистов – бандеровцев грозит тюремное заключение.

По мнению собравшихся, этот закон «…унижает украинскую нацию и идет во вред развитию двухсторонних отношений между Украиной и Польшей!»

Поэтому пикетчики передали обращение к польскому президенту Анджею Дуде с требованием ветировать этот закон.

Отметим, что свое негативное отношение к данному законодательному новшеству высказали и официальные украинские власти.

Впрочем, по мнению экспертов, шансов на то, что Президент наложит вето на данный закон, практически нет. Во всяком случае, в его «украинской части».