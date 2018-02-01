На сегодняшний день Одесса является самым финансово здоровым городом Украины!

Такую информацию озвучила на сессии горсовета директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, согласно исследованию, проведенному международным центром перспективных исследований, Одесса получила восемь баллов из десяти возможных, что стало лучшим показателем в стране. На втором-третьем местах находятся Ровно и Полтава. Отметим, что средний бал для областных центров Украины составляет шесть баллов. Добавим, что по мнению Светланы Бедреги, эти показатели наглядно свидетельствуют, что именно в Одессе удалось наилучшим образом воспользоваться возможностями программы финансовой децентрализации, реализуемой в Украине.