Сьогодні, 16:00

НБУ презентував чергову пам'ятну монету із серії «Країна супергероїв»

Новинка получила название «Страна супергероев. Спасибо оружейникам!» и посвящена инженерам и производителям вооружения, которые обеспечивают обороноспособность страны в условиях войны.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, номинал монеты составляет 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 75 тысяч экземпляров.

На аверсе монеты изображен традиционный орнамент украинской вышивки, который плавно переходит в «пиксель». В нижней части размещена надпись: «Спасибо оружейникам!». 

Реверс украшает фигура украинского оружейника, сосредоточенного на создании беспилотного летательного аппарата (БпЛА). Образ является собирательным и олицетворяет инженеров, конструкторов и технических специалистов, чьи разработки и инновации играют ключевую роль в защите государства.

 

