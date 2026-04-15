Новинка получила название «Страна супергероев. Спасибо оружейникам!» и посвящена инженерам и производителям вооружения, которые обеспечивают обороноспособность страны в условиях войны.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, номинал монеты составляет 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 75 тысяч экземпляров.

На аверсе монеты изображен традиционный орнамент украинской вышивки, который плавно переходит в «пиксель». В нижней части размещена надпись: «Спасибо оружейникам!».

Реверс украшает фигура украинского оружейника, сосредоточенного на создании беспилотного летательного аппарата (БпЛА). Образ является собирательным и олицетворяет инженеров, конструкторов и технических специалистов, чьи разработки и инновации играют ключевую роль в защите государства.

