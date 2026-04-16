Вызовы, которые стоят перед украинской демографией, фантастические. О нехватке человеческого капитала давно известно государству и бизнесу. Война дополнительно усугубила эти проблемы.

Еще два года назад правительство одобрило стратегию демографического развития до 2040 года. Среди основных трудностей, с которыми уже столкнулась Украина – массовая вынужденная миграция, низкая рождаемость, острый дефицит на рынке труда и гибель трудоспособных граждан на войне.

Такие проблемы создают хорошее поле для манипуляций. Часть пророссийских телеграмм-каналов недавно активно тиражировала тезисы о неизбежном демографическом коллапсе в Украине, соединяя военные потери, эмиграцию и дефицит рабочей силы в единый нарратив о долгосрочном национальном упадке.

"Украинская правда" рассказывает о том, сможет ли Украина привлечь мигрантов из-за рубежа и как вернуть домой беженцев из Европы, чтобы дать стране новый толчок для развития.

Работать будем сами

Организация Объединенных Наций в октябре прошлого года оценила количество украинцев за рубежом в более 5,8 миллиона человек, из них 5,2 миллиона жили в Европе в статусе беженцев.

Миграция населения создает серьезные проблемы для Украины, которая испытывает большую нехватку рабочей силы. На фоне этого в кругах демографов высказываются мнения, что государство попытается заменить украинцев рабочей силой, которую может привлечь из-за рубежа. Обычно называют страны Азии и Африки.

УП обратилась к главе Офиса миграционной политики Василию Воскобойнику, чтобы понять, насколько критична ситуация для Украины из-за стремительного падения численности населения.

Оценивая рынок труда Украины, он говорит, что чисто математически наша страна должна привлекать до 300 тысяч мигрантов ежегодно.

"Откуда эта цифра вообще берется? И без войны у нас ежегодно рождалось около 200–250 тысяч человек, а умирало около полумиллиона. То есть каждый год чисто демографически количество населения сокращалось на 250–300 тысяч человек. Поэтому, чтобы сохранить количество нашего населения, мы должны привлекать из-за рубежа мигрантов именно в таком количестве", – рассказывает Воскобойник.

О том, что Украина не сможет обойтись без трудовых мигрантов, говорит и директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Элла Либанова. Недавно она рассказывала об этом "Центру экономической стратегии".

Ученая верит, что после окончания активной фазы боевых действий Украина получит что-то вроде "плана Маршалла" – экономическую помощь, которую США предоставляли европейским странам после Второй мировой войны для их восстановления.

"Всемирный банк работает над этим. Честно скажу, этот план уже готов. Точно знаю, потому что я участвовала в его подготовке. Наш "план Маршалла" предусматривает очень мощный рост потребности в рабочей силе", – проинформировала она.

Либанова рассказывает, что прежде всего Украине будут нужны строители, и они поедут сюда из более бедных стран, чем Украина. Наша страна, по ее словам, еще долгое время не будет богатой, но это плюс, потому что сюда будут ехать не за соцпомощью, а для того, чтобы работать.

Василий Воскобойник в комментарии УП говорит, что вряд ли Украина станет Меккой для мигрантов и тем более выражает сомнение относительно тезиса Либановой, что большая волна иностранцев, которые ищут лучшей финансовой судьбы, поедут именно в Украину.

"Даже если страна будет пытаться привлечь сотни тысяч людей, перед иностранцами будет стоять выбор, и они будут отдавать предпочтение более богатым странам, например, Польше или Германии, где можно заработать больше денег", – рассказывает демограф.

По его словам перед большой войной в 2020–2021 годах Государственный центр занятости выдавал и продлевал около 20 000–22 000 разрешений на трудоустройство ежегодно, а в 2025 году эта цифра составила более 9500.

"Поэтому, по оценкам эксперта, в ближайшие 5–10 лет реалистично ожидать приезда десятков тысяч иностранных работников. О привлечении сотен тысяч речь пока вообще не идет", – заключает Воскобойник.

Будет ли полный коллапс?

Сейчас нет уверенности в том, что иностранцы из стран Азии и Африки поедут в Украину участвовать в погоне за "длинной гривной", поэтому возникает другой вопрос: кому работать в Украине?

Василий Воскобойник объясняет, что хоть страна и сталкивается с серьезными вызовами, но государство продолжает функционировать.

"Работает транспорт, магазины, коммунальные предприятия, уплачиваются налоги, а пенсионный фонд выплачивает деньги. В Украине остается от 28 до 30 миллионов человек, поэтому ситуация, когда вообще некому будет работать, нереалистична", – успокаивает он.

Уровень рождаемости, по его словам, действительно серьезно упал, с 14 до 7–8 детей на 10 женщин.

"Однако это не катастрофа, показатель соответствует тенденциям в таких развитых странах, как Южная Корея или Польша", – добавляет демограф.

Вместе с тем Воскобойник отмечает, что 75% представителей бизнеса уже сейчас жалуются на нехватку рабочих рук и проблемы с закрытием вакансий.

По его ожиданиям, 10–15% украинцев вернутся домой в первые 1–2 года после окончания активной фазы боевых действий, а в течение 5 лет эта цифра может достичь 30%.

"Дополнительным фактором станет то, что в марте 2027 года закончится действие статуса временной защиты в ЕС, после чего беженцам придется искать новые правовые основания для пребывания (рабочие или учебные визы) или же возвращаться", – говорит эксперт.

В целом он думает, что если Украина будет строить современную экономику и высокотехнологичные производства, такие как military-tech, то украинскому бизнесу будут нужны не чернорабочие из бедных стран, а квалифицированные инженеры и технологи из США, Великобритании, Франции и Германии. И надо создать все возможные условия для возвращения беженцев из-за границы.

***

В Украине сейчас ощущается сильная нехватка рабочих рук и людей в целом. Из-за полномасштабной войны многие соотечественники уехали за границу и стали беженцами, рождаемость критически упала, население резко уменьшается.

Но привлечение мигрантов из бедных стран не станет панацеей от всех бед. Тем более, что нет никакой уверенности в том, что они захотят работать в Украине, а не получать социальную денежную помощь в той же Германии.

Украина может вернуть своих. Правительственная стратегия демографического развития учитывает это. Она была одобрена в 2024 году и принимает во внимание условия войны.

Чиновники планируют развернуть максимальную систему социальных услуг, построить сети доступных и безопасных детских садов, создать гибкие условия труда для родителей, запустить программы льготного кредитования на доступное жилье – сделать все, чтобы семьи захотели иметь детей.

Чтобы вернуть людей из-за границы, правительство планирует отстроить жилье и инфраструктуру, предоставлять гранты на открытие собственного предпринимательского дела, а для безопасности – открыть новые укрытия.

Чиновники также хотят сделать благоприятные условия для возвращения на рынок труда пожилых людей.

Займутся чиновники и переквалификацией ветеранов, ВПЛ и лиц с инвалидностью, чтобы они тоже смогли найти себя в новой экономике.

Если в 2022 году рождаемость в Украине упала на 25%, то в 2024-ом падение составило 6%, а в 2025-ом – еще около 4,5% по сравнению с предыдущим годом.

В Украине упала продолжительность жизни: у мужчин с 65,2 до 57,3 года, а у женщин – с 74,4 до 70,9.

Украина может иметь наименьшую долю молодежи в мире – по прогнозам ООН, к 2050 году доля людей в возрасте 15–24 года будет составлять лишь 6,6% (около 2,3 миллиона человек).

Институт демографии НАН Украины прогнозирует, что численность населения в Украине продолжит падать – до 25 миллионов в 2051 году.

Демографическая ситуация с момента обретения независимости всегда была тяжелой. Если с 1992 по 2022 год численность населения, по данным Госстата, снизилась с 52 миллионов до 41, то после начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2025 год, по оценке МВФ, она составляет 32,8 миллиона человек.

Украина за 4 года большой войны повторила падение, которое было за первые 30 лет независимости, что создает вызов для государства и бизнеса.

Владимир Фомичев



