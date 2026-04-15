В Украине в апреле текущего года началась выплата единоразовой денежной помощи в размере 1500 гривен для уязвимых категорий населения. Речь идет о пенсионерах с небольшими выплатами, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лицах, малообеспеченных и многодетных семьях, а также одиноких матерях.

Финансирование программы стартовало согласно постановлению Кабинета Министров Украины №341 от 18 марта 2026 года. Выплаты осуществляются автоматически: подавать дополнительные заявления не требуется.

Деньги поступают получателям по привычному каналу – на банковские карты или через отделения «Укрпочты», где их доставляют почтальоны. Завершить выплаты планируют до конца апреля.

Отдельно отмечается, что сумма в 1500 грн не учитывается при расчете совокупного дохода семьи для назначения других видов государственной помощи. Также она не включается в налогооблагаемый доход.

Проверить информацию о начислении можно онлайн – через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо:

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и нажмите «Вход».





авторизоваться любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дія.Підпис», та натисніть «Увійти».





в меню выбрать раздел «Мои сообщения»;





открыть вкладку «Индивидуальные сообщения» и ознакомьтесь с информацией о выплате единоразовой денежной доплаты 1500 грн.





