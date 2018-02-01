Из непогоды в Одесской области более всего пострадали сама Одесса, а также Измаильский, Беляевский, Овидиопольский, Белгород-Днестровский, Килийский районы

Такие данные были озвучены на заседании оперативного штаба по борьбе с ЧС.

Произошло уже десятки обрывов линий электропередач, в следствии чего без электроэнергии уже шесть населенных пунктов. На местах обрывов работают ремонтные бригады.

Для обеспечения движение по дорогам области задействованы более ста единиц спецтехники.

Пока большая часть дорог находятся в проезжаемом состоянии. Правда, в ряде мест на трассе «Одесса-Рени» движение затруднено.

Из снежных заносов спасено уже около десятка автомобилей.