Из непогоды в Одесской области более всего пострадали сама Одесса, а также Измаильский, Беляевский, Овидиопольский, Белгород-Днестровский, Килийский районы

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Такие данные были озвучены на заседании оперативного штаба по борьбе с ЧС.
Произошло уже десятки обрывов линий электропередач, в следствии чего без электроэнергии уже шесть населенных пунктов. На местах обрывов работают ремонтные бригады.
Для обеспечения движение по дорогам области задействованы более ста единиц спецтехники.
Пока большая часть дорог находятся в проезжаемом состоянии. Правда, в ряде мест на трассе «Одесса-Рени» движение затруднено.
Из снежных заносов спасено уже около десятка автомобилей.