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  • Дата: Вчера, 16:45
Вчера, 16:45

Из непогоды в Одесской области более всего пострадали сама Одесса, а также Измаильский, Беляевский, Овидиопольский, Белгород-Днестровский, Килийский районы

Категория: Новости


Из непогоды в Одесской области более всего пострадали сама Одесса, а также Измаильский, Беляевский, Овидиопольский, Белгород-Днестровский, Килийский районы

Такие данные были озвучены на заседании оперативного штаба по борьбе с ЧС.

Произошло уже десятки обрывов линий электропередач, в следствии чего без электроэнергии уже шесть населенных пунктов. На местах обрывов работают ремонтные бригады.

Для обеспечения движение по дорогам области задействованы более ста единиц спецтехники.

Пока большая часть дорог находятся в проезжаемом состоянии. Правда, в ряде мест на трассе «Одесса-Рени» движение затруднено.

Из снежных заносов спасено уже около десятка автомобилей.



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