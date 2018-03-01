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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Паромная переправа «Измаил-Исакча» будет открыта уже в этом году

Категория: Новости


Паромная переправа «Измаил-Исакча» будет открыта уже в этом году

Такие данные были сообщены в ходе Международного Конгресса проектных инициатив.

Напомним, что в прошлом году губернатор Максим Степанов пообещал, что переправа между Одесской областью и Румынией будет сдана в эксплуатацию уже до конца весны нынешнего года.

Эта переправа, о строительстве которой говорили еще в начале двухтысячных, должна стать частью международного транспортного коридора и значительно повысить транзитный потенциал одесского региона.

Добавим, что открытие этой переправы позитивно скажется на экономической ситуации во всей Украинской Бессарабии.



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