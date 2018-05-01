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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Пятнадцатилетний подросток, пропавший в Подольске в конце апреля, обнаружен на одесском «Привозе»

Категория: Новости


Пятнадцатилетний подросток, пропавший в Подольске в конце апреля, обнаружен на одесском «Привозе»

После задержания парень объяснил полицейским, что просто уехал из дому подзаработать. Однако, как выяснилось, он ушел из дому, не предупредив родных и на звонки не отвечал.

По информации ГУНП, найденного подростка вернули матери после проведения с обоими «воспитательной беседы».

Отметим, что это уже далеко не первый случай в нынешнем году, когда подростки из районов области внезапно пропадают из дома, а затем, после заявления родителей и объявления их в розыск, обнаруживаются в областном центре.



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