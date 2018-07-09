Рождество Пророка и покровители семьи

На этой неделе православная церковь празднует Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также чтит память святых мучеников Инны, Риммы и Пинны, благоверных Петра и Февронии, и Владимирской Иконы Божьей Матери.

Пророк Иоанн Креститель

Как повествует Евангелие (Лк.1:57-80), праведные родители святого Иоанна Крестителя – священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя – Мессии. Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал «играньми, яко песньми» и святой Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.

Настало время, и святая Елисавета родила сына, и все родственники и друзья радовались вместе с ней. На восьмой день, по закону Моисееву, совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» – и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне – Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов, нечестивый царь Ирод повелел убить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария, как священник, находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме. ПраведнаяЕлисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир Господа.

Иоанн Креститель – после Девы Марии самый чтимый святой. В его честь установлены следующие праздники (по новому стилю):

6 октября – зачатие,

7 июля – рождество,

11 сентября – усекновение главы,

20 января – Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения.

МУЧЕНИКИ ИННА, ПИННА И РИММА

Святые мученики Инна, Пинна и Римма – родом славяне, из северной Скифии, ученики святого апостола Андрея Первозванного. Они учили о имени Христовом и крестили многих варваров, обратив их к правой вере. За это были схвачены местным князем, который хотел обольстить их различными соблазнами и лестными обещаниями, но они не склонились на предложенные им почести и за свою твердость веры во Христа были биты без пощады. В то время стояла суровая зима и реки замерзли настолько, что их могли переходить по льду не только люди, но и кони с возами. Князь приказал поставить в лед большие бревна и привязать к ним святых, постепенно опуская их в студеную воду. Когда лед дошел до шеи святых, они, измученные страшной стужей, предали Господу свои блаженные души.

В древнем славянском месяцеслове повествуется, что некоторые христиане похоронили тогда тела их, но потом епископ Гедца вынул их из могилы и, взяв на плечи свои, положил в своей церкви. Спустя семь лет после кончины своей святые мученики явились том же епископу и повелели ему перенести мощи их в местечко, называемое Аликс, в сухое пристанище. (Аликс есть нынешняя Алушта, находящаяся на берегу Черного моря, на северо-восток от Ялты.«Сухое пристанище» означает морскую пристань).

Православная Восточная Церковь 20-го января и 20 июня чтит память св. мучеников Инны, Пинны и Риммы. Их имена можно встретить большею частью под сокращением «св. муч.», за это-то сокращение, а также и потому, что имена этих мучеников имеют окончание женского рода, многие принимают этих мучеников за мучениц и их именами нарекают при крещении девочек.

Сегодня эта традиция утвердилась настолько, что эти красивые имена стали исключительно женскими.

БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬ ПЕТР, В ИНОЧЕСТВЕ ДАВИД, И КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ, В ИНОЧЕСТВЕ ЕВФРОСИНИЯ, МУРОМСКИЕ

Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил наМуромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода, благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией.

Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих в брак.

В пятницу, 6 июля – почитается Владимирская икона Божией Матери – празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.